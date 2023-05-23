https://uz.sputniknews.ru/20230523/politika-kiyev-zapusk-zaporojskaya-aes-opasnost-35228489.html
При нынешней политике Киева запуск Запорожской АЭС является опасным
При нынешней политике Киева запуск Запорожской АЭС является опасным
Эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным
2023-05-23T11:18+0500
2023-05-23T11:18+0500
2023-05-23T11:18+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, при нынешней политике киевских властей ее запуск является опасным, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Рогова, сейчас приоритетная задача — сохранить атомную станцию в максимальной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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россия киев запорожская аэс электроэнергия владимир рогов
россия киев запорожская аэс электроэнергия владимир рогов
При нынешней политике Киева запуск Запорожской АЭС является опасным
Эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik.
Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, при нынешней политике киевских властей ее запуск является опасным, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Сейчас, к сожалению, эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным. Причина – шантаж со стороны режима Зеленского. Они открыто заявляют, что начнут обстреливать атомную станцию, ставя весь мир на грань ядерной катастрофы, лишь бы не допустить ее перезапуск", — говорится в сообщении.
По словам Рогова, сейчас приоритетная задача — сохранить атомную станцию в максимальной безопасности.
"Пока украинские боевики могут дотянуться до станции имеющимися у них различными видами тяжелых вооружений, запускать ее – опасный вариант. Перезапуск возможен после того, как украинские войска будут отброшены, а линия фронта отодвинута", — заявил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.