https://uz.sputniknews.ru/20230523/politika-kiyev-zapusk-zaporojskaya-aes-opasnost-35228489.html

При нынешней политике Киева запуск Запорожской АЭС является опасным

При нынешней политике Киева запуск Запорожской АЭС является опасным

Эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным

2023-05-23T11:18+0500

2023-05-23T11:18+0500

2023-05-23T11:18+0500

россия

запорожская область

аэс

киев

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, при нынешней политике киевских властей ее запуск является опасным, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Рогова, сейчас приоритетная задача — сохранить атомную станцию в максимальной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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