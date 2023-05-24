https://uz.sputniknews.ru/20230524/glavkom-vsu-zalujnyy-raneniye-rossiya-voyska-udar-35293507.html

Стало известно о ранении главкома ВСУ Залужного

Стало известно о ранении главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины был ранен при ракетном ударе России под Херсоном в начале мая

2023-05-24T18:04+0500

2023-05-24T18:04+0500

2023-05-24T18:04+0500

спецоперация

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всу

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валерий залужный

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Главком ВСУ Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в киевский военный госпиталь.При этом он добавил, что состояние главкома осложняет наличие сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. 10 мая стало известно, что он отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда же появились слухи, что он ранен или даже убит. Однако, замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои служебные обязанности.По сведениям хакерской группы "Джокер ДНР", которая ссылается на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Хакеры утверждают, что информацию о его состоянии намеренно блокируют по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, где сообщалось, что он поговорил по телефону с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом какие-либо фото- или видеокадры самого главкома отсутствовали.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский "Витязь" впервые сбил самолеты ВСУ в полном авторежиме.

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