https://uz.sputniknews.ru/20230524/glavkom-vsu-zalujnyy-raneniye-rossiya-voyska-udar-35293507.html
Стало известно о ранении главкома ВСУ Залужного
Стало известно о ранении главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины был ранен при ракетном ударе России под Херсоном в начале мая
2023-05-24T18:04+0500
2023-05-24T18:04+0500
2023-05-24T18:04+0500
спецоперация
украина
россия
всу
в мире
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35293584_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_3ba5007b42e74854ecd67b4d9efe7312.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Главком ВСУ Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в киевский военный госпиталь.При этом он добавил, что состояние главкома осложняет наличие сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. 10 мая стало известно, что он отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда же появились слухи, что он ранен или даже убит. Однако, замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои служебные обязанности.По сведениям хакерской группы "Джокер ДНР", которая ссылается на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Хакеры утверждают, что информацию о его состоянии намеренно блокируют по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, где сообщалось, что он поговорил по телефону с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом какие-либо фото- или видеокадры самого главкома отсутствовали.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский "Витязь" впервые сбил самолеты ВСУ в полном авторежиме.
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35293584_117:0:1317:900_1920x0_80_0_0_9e10958d409708a59dc5cbfc47616eb7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия украина спецоперация всу валерий залужный в мире
россия украина спецоперация всу валерий залужный в мире
Стало известно о ранении главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины был ранен при ракетном ударе России под Херсоном в начале мая.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Главком ВСУ Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщил РИА Новости
представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.
По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в киевский военный госпиталь.
"В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", — рассказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что состояние главкома осложняет наличие сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.
"Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — резюмировал силовик.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. 10 мая стало известно, что он отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда же появились слухи, что он ранен или даже убит. Однако, замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои служебные обязанности.
По сведениям хакерской группы "Джокер ДНР", которая ссылается на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Хакеры утверждают, что информацию о его состоянии намеренно блокируют по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.
В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, где сообщалось, что он поговорил по телефону с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом какие-либо фото- или видеокадры самого главкома отсутствовали.