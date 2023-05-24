https://uz.sputniknews.ru/20230524/rossiya-vityaz-kompleks-avtorejim-porajeniye-samolety-vsu-35271451.html

Российский "Витязь" впервые сбил самолеты ВСУ в полном авторежиме

Российский "Витязь" впервые сбил самолеты ВСУ в полном авторежиме

Боевой расчет при этом только контролировал работу зенитного ракетного комплекса в зоне спецоперации.

2023-05-24T12:49+0500

2023-05-24T12:49+0500

2023-05-24T12:55+0500

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме, без участия оператора, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.Такой режим работы опробовали в боевых условиях впервые в мире.По его словам, боевой расчет при этом лишь контролировал работу комплекса.Также, по словам собеседника, "Витязь" одновременно работал в активном и в пассивном режимах радиолокации. Это повышает способность комплекса противостоять мощным помехам комплекса, а также его возможности обнаруживать и классифицировать цели.С-350 "Витязь" — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС России. Она предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Комплекс может поражать аэродинамические воздушные цели: самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие средства, на максимальный дальности, по данным разных открытых источников, от 120 до 150 км, баллистические цели — на дальности до 25 км. При этом, максимальная скорость поражаемых ракетами "Витязя" целей может достигать 2 км/с.Напомним, что ранее мы сообщали о том, сколько диверсантов, атаковавших Белгородскую область уничтожили вооруженные силы РФ.

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