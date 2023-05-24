О чем говорили президенты Узбекистана и Сингапура
16:59 24.05.2023 (обновлено: 17:00 24.05.2023)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В ходе переговоров речь шла о дальнейшем укреплении политического диалога и межпарламентских связей, взаимной поддержке в рамках международных организаций, реализации программ по подготовке кадров в сфере госуправления.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В резиденции “Куксарой” прошли переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапура Халимой Якуб, сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Президент Сингапура выразила признательность лидеру Узбекистана за приглашение посетить страну с государственным визитом, а также за теплый и радушный прием сингапурской делегации, пожелав больших успехов на предстоящих президентских выборах.
“Подчёркнуто, что этот визит на высшем уровне является первым за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между странами”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Стороны отметили последовательное выполнение всех договоренностей по ключевым направлениям взаимодействия, достигнутых по итогам визита Мирзиёева в Сингапур в январе 2023 года.
В ходе переговоров большое внимание уделили дальнейшему укреплению политического диалога и межпарламентских связей, взаимной поддержке в рамках международных организаций, реализации программ по подготовке кадров в сфере госуправления, активизации контактов по линии общественной безопасности и культурно-гуманитарных обменов.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Вместе с тем, подчеркнули значительный прогресс в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
С начала года показатели взаимной торговли увеличились в несколько раз. Сингапур стал одним из крупнейших инвесторов Узбекистана.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В стадии активной реализации с ведущими сингапурскими компаниями находятся проекты на $3,8 млрд в химической и текстильной промышленности, сферах транспорта и логистики, градостроительства, образовательных услуг, приватизации.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
В резиденции "Куксарой" состоялись переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и президентом Сингапур Халимой Якуб
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
“Предметно рассмотрены перспективы наращивания экономического сотрудничества. Выражена уверенность, что итоги узбекско-сингапурского бизнес-форума в рамках деловой программы визита послужат расширению инвестиционного взаимодействия с ведущими компаниями в таких сферах, как торговля, логистика, инновации, энергетика, здравоохранение”, — указано в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности и налаживания поставок плодоовощной продукции на сингапурский рынок, расширения взаимодействия в реализации гуманитарных проектов.
Речь шла и о внедрении сингапурского опыта в области госуправления и подготовки управленческих кадров в рамках созданного совместного образовательного центра на базе Академии госуправления при президенте Узбекистана.
Выражена поддержка деятельности сингапурских вузов в Узбекистане, а также активизации регулярных культурных, образовательных и туристических обменов между двумя странами.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной интеграции в Центральной и Юго-восточной Азии, отметили высокий уровень взаимопонимания и обоюдной поддержки на международных площадках, прежде всего в рамках ООН, а также в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.
Ранее мы рассказывали о том, как Мирзиёев встретил президента Сингапура в Куксарое.