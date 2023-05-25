Президенты Узбекистана и Сингапура посадили дерево — фото
08:26 25.05.2023 (обновлено: 09:14 25.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Это символизирует начало нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и крепнущую дружбу народов двух стран.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. После узбекско-сингапурского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции “Куксарой”, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили ель на Аллее почетных гостей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Это стало символом начала нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и укрепления дружбы народов обеих стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Напомним, что по приглашению главы Узбекистана президент Сингапура находится в республике с трехдневным государственным визитом. Накануне в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Халимой Якуб, страны подписали пакет двусторонних документов.