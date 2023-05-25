https://uz.sputniknews.ru/20230525/prezident-uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-prezident-singapur-xalima-yakub-posadka-derevo-simvol-drujba-35305988.html

Президенты Узбекистана и Сингапура посадили дерево — фото

Президенты Узбекистана и Сингапура посадили дерево — фото

Это символизирует начало нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и крепнущую дружбу народов двух стран.

2023-05-25T08:26+0500

2023-05-25T08:26+0500

2023-05-25T09:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

сингапур

халима якуб

политика

церемония

государственный визит

фото

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. После узбекско-сингапурского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции “Куксарой”, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили ель на Аллее почетных гостей.Это стало символом начала нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и укрепления дружбы народов обеих стран.Напомним, что по приглашению главы Узбекистана президент Сингапура находится в республике с трехдневным государственным визитом. Накануне в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Халимой Якуб, страны подписали пакет двусторонних документов.

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