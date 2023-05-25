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https://uz.sputniknews.ru/20230525/prezident-uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-prezident-singapur-xalima-yakub-posadka-derevo-simvol-drujba-35305988.html
Президенты Узбекистана и Сингапура посадили дерево — фото
Президенты Узбекистана и Сингапура посадили дерево — фото
Это символизирует начало нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и крепнущую дружбу народов двух стран.
2023-05-25T08:26+0500
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узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
сингапур
халима якуб
политика
церемония
государственный визит
фото
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. После узбекско-сингапурского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции “Куксарой”, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили ель на Аллее почетных гостей.Это стало символом начала нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и укрепления дружбы народов обеих стран.Напомним, что по приглашению главы Узбекистана президент Сингапура находится в республике с трехдневным государственным визитом. Накануне в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Халимой Якуб, страны подписали пакет двусторонних документов.
узбекистан
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев президент сингапур халима якуб церемония государственный визит политика фото
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев президент сингапур халима якуб церемония государственный визит политика фото

Президенты Узбекистана и Сингапура посадили дерево — фото

08:26 25.05.2023 (обновлено: 09:14 25.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Это символизирует начало нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и крепнущую дружбу народов двух стран.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. После узбекско-сингапурского саммита состоялась церемония посадки дерева в резиденции “Куксарой”, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб посадили ель на Аллее почетных гостей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Это стало символом начала нового этапа в узбекско-сингапурских отношениях и укрепления дружбы народов обеих стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2023
Президенты Шавкат Мирзиёев и Халима Якуб высадили ель на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что по приглашению главы Узбекистана президент Сингапура находится в республике с трехдневным государственным визитом. Накануне в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Халимой Якуб, страны подписали пакет двусторонних документов.
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