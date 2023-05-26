В Намангане прошел международный показ мод — фото
15:06 26.05.2023 (обновлено: 15:57 26.05.2023)
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
На неделю моды в Ферганской долине Fashion Festival & Talents приехали известные модельеры и дизайнеры из четырех стран.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В ходе модного показа, организованного в рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане, свои коллекции представили известные модельеры и дизайнеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
“Примечательно, что местные дизайнеры готовились к этому показу четыре месяца. При этом открывались новые таланты. Это событие станет для наших дизайнеров трамплином для выхода на международные подиумы", — сказал хоким области Шавкат Абдураззаков.
В рамках недели Fashion Festival & Talents прошли встречи узбекских дизайнеров с зарубежными коллегами.
Напомним, что Международный фестиваль цветов в Намангане продлится до 21 июня.
Его программа включает также выставки ремесленников, спортивные состязания, "Шоу талантов" и "Шоу иллюзий", Всемирную неделю кино, Международный фестиваль этноспорта, фестиваль плова, интеллектуальную игру "Заковат", концерты и другие мероприятия.
Как проходил фестиваль цветов в предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей фотоподборке.