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https://uz.sputniknews.ru/20230526/uzbekistan-namangan-festival-svetov-pokaz-mod-35383069.html
В Намангане прошел международный показ мод — фото
В Намангане прошел международный показ мод — фото
На неделю моды в Ферганской долине Fashion Festival & Talents приехали известные модельеры и дизайнеры из четырех стран.
2023-05-26T15:06+0500
2023-05-26T15:57+0500
узбекистан
наманган
фестиваль
цветы
показ мод
модельер
дизайнеры
неделя моды
культура
новая коллекция
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В ходе модного показа, организованного в рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане, свои коллекции представили известные модельеры и дизайнеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках недели Fashion Festival &amp; Talents прошли встречи узбекских дизайнеров с зарубежными коллегами.Напомним, что Международный фестиваль цветов в Намангане продлится до 21 июня.Его программа включает также выставки ремесленников, спортивные состязания, "Шоу талантов" и "Шоу иллюзий", Всемирную неделю кино, Международный фестиваль этноспорта, фестиваль плова, интеллектуальную игру "Заковат", концерты и другие мероприятия.Как проходил фестиваль цветов в предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей фотоподборке.
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Достонбек Рахматуллаев
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узбекистан наманган фестиваль цветы показ мод модельер дизайнеры неделя моды культура новая коллекция россия таджикистан казахстан кыргызстан фото
узбекистан наманган фестиваль цветы показ мод модельер дизайнеры неделя моды культура новая коллекция россия таджикистан казахстан кыргызстан фото

В Намангане прошел международный показ мод — фото

15:06 26.05.2023 (обновлено: 15:57 26.05.2023)
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Sputnik
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Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Все материалы
На неделю моды в Ферганской долине Fashion Festival & Talents приехали известные модельеры и дизайнеры из четырех стран.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В ходе модного показа, организованного в рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане, свои коллекции представили известные модельеры и дизайнеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik
© SputnikВ Намангане прошел международный показ мод - фото
В Намангане прошел международный показ мод - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
В Намангане прошел международный показ мод - фото
© Sputnik

“Примечательно, что местные дизайнеры готовились к этому показу четыре месяца. При этом открывались новые таланты. Это событие станет для наших дизайнеров трамплином для выхода на международные подиумы", — сказал хоким области Шавкат Абдураззаков.

В рамках недели Fashion Festival & Talents прошли встречи узбекских дизайнеров с зарубежными коллегами.
Напомним, что Международный фестиваль цветов в Намангане продлится до 21 июня.
Его программа включает также выставки ремесленников, спортивные состязания, "Шоу талантов" и "Шоу иллюзий", Всемирную неделю кино, Международный фестиваль этноспорта, фестиваль плова, интеллектуальную игру "Заковат", концерты и другие мероприятия.
Как проходил фестиваль цветов в предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей фотоподборке.
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