https://uz.sputniknews.ru/20230526/uzbekistan-namangan-festival-svetov-pokaz-mod-35383069.html

В Намангане прошел международный показ мод — фото

В Намангане прошел международный показ мод — фото

На неделю моды в Ферганской долине Fashion Festival & Talents приехали известные модельеры и дизайнеры из четырех стран.

2023-05-26T15:06+0500

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узбекистан

наманган

фестиваль

цветы

показ мод

модельер

дизайнеры

неделя моды

культура

новая коллекция

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В ходе модного показа, организованного в рамках 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане, свои коллекции представили известные модельеры и дизайнеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках недели Fashion Festival & Talents прошли встречи узбекских дизайнеров с зарубежными коллегами.Напомним, что Международный фестиваль цветов в Намангане продлится до 21 июня.Его программа включает также выставки ремесленников, спортивные состязания, "Шоу талантов" и "Шоу иллюзий", Всемирную неделю кино, Международный фестиваль этноспорта, фестиваль плова, интеллектуальную игру "Заковат", концерты и другие мероприятия.Как проходил фестиваль цветов в предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей фотоподборке.

узбекистан

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2023

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узбекистан наманган фестиваль цветы показ мод модельер дизайнеры неделя моды культура новая коллекция россия таджикистан казахстан кыргызстан фото