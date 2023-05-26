Матвиенко: Россия готова направить наблюдателей на президентские выборы в Узбекистан
© Foto : Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.
В ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании в республике пройдут на высоком организационном уровне.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия готова направить своих представителей в качестве наблюдателей на президентские выборы в Узбекистане в июле, если такое предложение поступит, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба Совфеда РФ.
© Foto : Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.
"Если будет заинтересованность участия парламентариев в мониторинге президентской кампании, будет такое приглашение — мы с удовольствием направим своих представителей и будем профессионально, добросовестно, по-честному оценивать, как мы всегда это делаем, ход голосования", — сказала Матвиенко.
Также она выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании пройдут на высоком организационном уровне.
“Со своей стороны традиционно окажем всяческое содействие для обеспечения возможности гражданам Узбекистана, находящимся на территории России, принять участие в голосовании, не выезжая на родину”, — добавила спикер Совфеда РФ.
Беседа Нарбаевой и Матвиенко прошла на полях Х Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Они пройдут 9 июля 2023 года. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
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