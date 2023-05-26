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Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230526/valentina-matviyenko-tanzila-narbayeva-vstrecha-sankt-peterburg-prezident-uzbekistan-vybory-obsujdeniye-35390248.html
Матвиенко: Россия готова направить наблюдателей на президентские выборы в Узбекистан
Матвиенко: Россия готова направить наблюдателей на президентские выборы в Узбекистан
В ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании в республике пройдут на высоком организационном уровне.
2023-05-26T16:20+0500
2023-05-26T16:20+0500
выборы президента узбекистана — 2023
россия
валентина матвиенко
совет федерации федерального собрания рф
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия готова направить своих представителей в качестве наблюдателей на президентские выборы в Узбекистане в июле, если такое предложение поступит, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба Совфеда РФ.Также она выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании пройдут на высоком организационном уровне.Беседа Нарбаевой и Матвиенко прошла на полях Х Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Они пройдут 9 июля 2023 года. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.Также мы рассказывали о том, в каких странах откроют участки по выборам президента Узбекистана.
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россия санкт-петербург валентина матвиенко совет федерации федерального собрания рф узбекистан сенат олий мажлиса узбекистана танзила нарбаева президент выборы наблюдатели парламентарии голосование встреча
россия санкт-петербург валентина матвиенко совет федерации федерального собрания рф узбекистан сенат олий мажлиса узбекистана танзила нарбаева президент выборы наблюдатели парламентарии голосование встреча

Матвиенко: Россия готова направить наблюдателей на президентские выборы в Узбекистан

16:20 26.05.2023
© Foto : Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
© Foto : Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания
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В ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании в республике пройдут на высоком организационном уровне.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия готова направить своих представителей в качестве наблюдателей на президентские выборы в Узбекистане в июле, если такое предложение поступит, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба Совфеда РФ.
© Foto : Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2023
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.
© Foto : Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания

"Если будет заинтересованность участия парламентариев в мониторинге президентской кампании, будет такое приглашение — мы с удовольствием направим своих представителей и будем профессионально, добросовестно, по-честному оценивать, как мы всегда это делаем, ход голосования", — сказала Матвиенко.

Также она выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании пройдут на высоком организационном уровне.

“Со своей стороны традиционно окажем всяческое содействие для обеспечения возможности гражданам Узбекистана, находящимся на территории России, принять участие в голосовании, не выезжая на родину”, — добавила спикер Совфеда РФ.

Беседа Нарбаевой и Матвиенко прошла на полях Х Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Они пройдут 9 июля 2023 года. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
Также мы рассказывали о том, в каких странах откроют участки по выборам президента Узбекистана.
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