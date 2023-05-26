https://uz.sputniknews.ru/20230526/valentina-matviyenko-tanzila-narbayeva-vstrecha-sankt-peterburg-prezident-uzbekistan-vybory-obsujdeniye-35390248.html

Матвиенко: Россия готова направить наблюдателей на президентские выборы в Узбекистан

Матвиенко: Россия готова направить наблюдателей на президентские выборы в Узбекистан

В ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании в республике пройдут на высоком организационном уровне.

2023-05-26T16:20+0500

2023-05-26T16:20+0500

2023-05-26T16:20+0500

выборы президента узбекистана — 2023

россия

валентина матвиенко

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Россия готова направить своих представителей в качестве наблюдателей на президентские выборы в Узбекистане в июле, если такое предложение поступит, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба Совфеда РФ.Также она выразила уверенность в том, что подготовка и проведение избирательной кампании пройдут на высоком организационном уровне.Беседа Нарбаевой и Матвиенко прошла на полях Х Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Они пройдут 9 июля 2023 года. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.Также мы рассказывали о том, в каких странах откроют участки по выборам президента Узбекистана.

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