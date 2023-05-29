https://uz.sputniknews.ru/20230529/rossiya-artilleriya-gruppirovka-yug-otrazit-ataka-vsu-35466184.html

Российские артиллеристы отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Российские артиллеристы отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

Группировка “Юг” отразила две атаки штурмовых групп ВСУ на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях.

2023-05-29T16:03+0500

2023-05-29T16:03+0500

2023-05-29T17:21+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, рассказал начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, он отметил, что российские артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского. Помимо этого, они поразили склады боеприпасов украинских боевиков в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) “Солнцепек” ликвидировал скопление живой силы 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.Руководитель пресс-центра “Юг” добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях украинских подразделений в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино уничтожили две самоходных артиллерийских установки (САУ 2С1) "Гвоздика".Ранее Sputnik сообщал о том, что тяжелая огнеметная система "Солнцепек" ЗВО уничтожила на Сватовском направлении опорный пункт ВСУ с личным составом.

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