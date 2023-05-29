Узбекская организация провела в Рязани этно-фестиваль с показом мод
© Foto : Мария ХарламоваВ Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
© Foto : Мария Харламова
В показе "Мода с Акцентом" представили коллекции этнической и современной одежды от профессиональных и начинающих дизайнеров.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур". Организовало мероприятие узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" при поддержке руководства Рязани и Рязанской области.
© Foto : Мария ХарламоваВ Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
В Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
© Foto : Мария Харламова
В рамках этно-фестиваля состоялась презентация нового бренда одежды "Мода с Акцентом" и показ коллекций этнической и современной одежды для детей и взрослых от профессиональных и начинающих дизайнеров, национальных общественных организаций, Рязанского института народно-прикладного искусства и других авторов, сообщает руководитель НКА "Алмаз" Зулайхо Кадирова.
© Foto : Мария ХарламоваВ Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
В Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
© Foto : Мария Харламова
Дефиле сменялись концертными выступлениями группы "Все свои" узбекской общественной организации, детских и молодежных коллективов. На большом экране показали видеоприветствия от представителей индустрии моды и красоты из Бухары, Владикаваза и Екатеринбурга.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
Во второй день фестиваля все желающие могли послушать доклады о секретном коде узбекской тюбетейки, истоках традиционного рязанского костюма, михайловском кружеве в историческом и современном костюме. Здесь же проходили мастер-классы от визажиста, психолога и фотографа, уроки рукоделия.
© SputnikВ Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
В Рязани при поддержке органов власти и местного самоуправления впервые состоялся фестиваль этнической культуры "Синтез культур".
© Sputnik
В завершающий день фестиваля прошла Дармарка – ярмарка, где можно было получить в дар отрезы всевозможных тканей для рукоделия.
© Foto : Мария ХарламоваВ Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
В Рязани прошел фестиваль этнической культуры "Синтез культур"
© Foto : Мария Харламова
Все три дня фестиваля здесь работала традиционная выставка-ярмарка, где можно было приобрести сувениры и изделия ручной работы, а также угоститься настоящим узбекским пловом.
Узбекская НКА "Алмаз" регулярно принимает участие и проводит культурные мероприятия в Рязани и других регионах России. К примеру, в середине мая представители организации участвовали в круглом столе по адаптации мигрантов в Тюмени, а в марте провели традиционный праздник "Трели Навруза".