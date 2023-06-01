https://uz.sputniknews.ru/20230601/spetsoperatsiya-solntsepek-udar-vsu-kupyanskoye-napravleniye-35565975.html

Российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР

Российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР

Минобороны РФ: Расчет ТОС-1 "Солнцепек" ВС России нанес удары по бригаде украинской теробороны у поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике.

2023-06-01T08:39+0500

2023-06-01T08:39+0500

2023-06-01T09:56+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" группировки ВС РФ "Запад" ударил по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе поселка Новоселовское в ЛНР, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад", полковник Сергей Зыбинский.Об этом сообщает РИА Новости.Ранее экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении.

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