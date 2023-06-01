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Российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР
Российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР
Минобороны РФ: Расчет ТОС-1 "Солнцепек" ВС России нанес удары по бригаде украинской теробороны у поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике.
2023-06-01T08:39+0500
2023-06-01T08:39+0500
2023-06-01T09:56+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" группировки ВС РФ "Запад" ударил по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе поселка Новоселовское в ЛНР, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад", полковник Сергей Зыбинский.Об этом сообщает РИА Новости.Ранее экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении.
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спецоперация россия безопасность всу вооружение украина в мире лнр
Российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР
08:39 01.06.2023 (обновлено: 09:56 01.06.2023)
Минобороны РФ: Расчет ТОС-1 "Солнцепек" ВС России нанес удары по бригаде украинской теробороны у поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" группировки ВС РФ "Запад" ударил по подразделениям украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе поселка Новоселовское в ЛНР, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад", полковник Сергей Зыбинский.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделением РХБ защиты группировки войск "Запад" огнем из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесены удары по подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское", — рассказал офицер.
Ранее
экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении.