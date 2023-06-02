https://uz.sputniknews.ru/20230602/rossiya-voyennyye-unichtojiit-razvedvzvod-vsu-texnika-35607470.html

Российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой

Российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой

Боевики были уничтожены после того, как их удалось засечь с воздуха

2023-06-02T11:45+0500

2023-06-02T11:45+0500

2023-06-02T11:45+0500

россия

украина

всу

техника

военная техника

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/06/32694627_0:182:3071:1910_1920x0_80_0_0_104837274af30b4a2fd0ac6f62c2fcbc.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, рассказал командир самоходного орудия с позывным "Ураган", сообщает РИА Новости.По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.Ранее сообщалось, что российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина сво спецоперация марьинское направление аэроразведка десантно-штурмовая бригада