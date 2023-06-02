https://uz.sputniknews.ru/20230602/rossiya-voyennyye-unichtojiit-razvedvzvod-vsu-texnika-35607470.html
Российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой
Российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой
Боевики были уничтожены после того, как их удалось засечь с воздуха
2023-06-02T11:45+0500
2023-06-02T11:45+0500
2023-06-02T11:45+0500
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украина
всу
техника
военная техника
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, рассказал командир самоходного орудия с позывным "Ураган", сообщает РИА Новости.По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.Ранее сообщалось, что российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР.
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россия украина сво спецоперация марьинское направление аэроразведка десантно-штурмовая бригада
россия украина сво спецоперация марьинское направление аэроразведка десантно-штурмовая бригада
Российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой
Боевики были уничтожены после того, как их удалось засечь с воздуха.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, рассказал командир самоходного орудия с позывным "Ураган", сообщает РИА Новости
.
По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"После того, как боевиков удалось засечь с воздуха, их уничтожили точными ударами самоходной установки МСТА-С", — говорится в сообщении.
Ранее
сообщалось, что российский "Солнцепек" ударил по боевикам украинской теробороны в ЛНР.