https://uz.sputniknews.ru/20230602/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-vitse-prezident-vsemirnyy-bank-35604538.html

Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и ЦА — что обсудили

Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и ЦА — что обсудили

В числе рассмотренных вопросов — преобразования в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства

2023-06-02T09:12+0500

2023-06-02T09:12+0500

2023-06-02T09:49+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

всемирный банк

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшего углубления полномасштабного стратегического сотрудничества Узбекистана с Группой Всемирного банка в эффективном продвижении программы социально-экономических реформ в Новом Узбекистане.Отметили, что Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении преобразований в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, банковского сектора, энергетики, транспорта, цифровизации и других направлениях.Завершается подготовка Странового отчета по климатическим изменениям и развитию. При участии Банка запущена "Страновая платформа" – эффективный механизм координации практического взаимодействия с институтами развития.Антонелла Бассани высоко оценила современный уровень плодотворного сотрудничества и подтвердила приверженность Всемирного банка последовательной и всесторонней поддержке программы необратимых реформ в республике.В фокусе находятся проекты по борьбе с бедностью, модернизации сельской инфраструктуры и средних городов, содействию занятости женщин и молодежи, реформированию здравоохранения и образования в соответствии с целевыми задачами на период до 2030 года.Особое внимание уделяют внедрению "зеленой" энергетики, реализации земельной реформы, программ комплексного развития регионов и приватизации госпредприятий.Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных инфраструктурных проектов в Центральной Азии.Ранее Шавкат Мирзиёев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином.

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