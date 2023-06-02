https://uz.sputniknews.ru/20230602/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-vitse-prezident-vsemirnyy-bank-35604538.html
Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и ЦА — что обсудили
Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и ЦА — что обсудили
В числе рассмотренных вопросов — преобразования в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства
2023-06-02T09:12+0500
2023-06-02T09:12+0500
2023-06-02T09:49+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
всемирный банк
политика
общество
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшего углубления полномасштабного стратегического сотрудничества Узбекистана с Группой Всемирного банка в эффективном продвижении программы социально-экономических реформ в Новом Узбекистане.Отметили, что Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении преобразований в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, банковского сектора, энергетики, транспорта, цифровизации и других направлениях.Завершается подготовка Странового отчета по климатическим изменениям и развитию. При участии Банка запущена "Страновая платформа" – эффективный механизм координации практического взаимодействия с институтами развития.Антонелла Бассани высоко оценила современный уровень плодотворного сотрудничества и подтвердила приверженность Всемирного банка последовательной и всесторонней поддержке программы необратимых реформ в республике.В фокусе находятся проекты по борьбе с бедностью, модернизации сельской инфраструктуры и средних городов, содействию занятости женщин и молодежи, реформированию здравоохранения и образования в соответствии с целевыми задачами на период до 2030 года.Особое внимание уделяют внедрению "зеленой" энергетики, реализации земельной реформы, программ комплексного развития регионов и приватизации госпредприятий.Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных инфраструктурных проектов в Центральной Азии.Ранее Шавкат Мирзиёев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев встреча группа всемирный банк вице-президент регион европа центральная азия антонелла бассани сотрудничество социально-экономические реформы новый узбекистан здравоохранение образование сельское хозяйство банковский сектор энергетика транспорт цифровизация страновая платформа энергетика
узбекистан президент шавкат мирзиёев встреча группа всемирный банк вице-президент регион европа центральная азия антонелла бассани сотрудничество социально-экономические реформы новый узбекистан здравоохранение образование сельское хозяйство банковский сектор энергетика транспорт цифровизация страновая платформа энергетика
Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и ЦА — что обсудили
09:12 02.06.2023 (обновлено: 09:49 02.06.2023)
В числе рассмотренных вопросов — преобразования в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства и другие.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллу Бассани, сообщает пресс-служба
главы государства.
В ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшего углубления полномасштабного стратегического сотрудничества Узбекистана с Группой Всемирного банка в эффективном продвижении программы социально-экономических реформ в Новом Узбекистане.
"...за последние годы достигнут большой прогресс в развитии двусторонних партнерских отношений. Узбекистан является одним из крупнейших бенефициаров Банка – портфель проектов увеличился в три раза и в настоящее время превышает 11 миллиардов долларов. Текущая Программа партнерства до 2026 года включает приоритетные проекты на 4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Отметили, что Всемирный банк оказывает поддержку в осуществлении преобразований в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, банковского сектора, энергетики, транспорта, цифровизации и других направлениях.
Завершается подготовка Странового отчета по климатическим изменениям и развитию. При участии Банка запущена "Страновая платформа" – эффективный механизм координации практического взаимодействия с институтами развития.
Антонелла Бассани высоко оценила современный уровень плодотворного сотрудничества и подтвердила приверженность Всемирного банка последовательной и всесторонней поддержке программы необратимых реформ в республике.
В фокусе находятся проекты по борьбе с бедностью, модернизации сельской инфраструктуры и средних городов, содействию занятости женщин и молодежи, реформированию здравоохранения и образования в соответствии с целевыми задачами на период до 2030 года.
Особое внимание уделяют внедрению "зеленой" энергетики, реализации земельной реформы, программ комплексного развития регионов и приватизации госпредприятий.
Стороны обменялись мнениями по вопросам продвижения региональных инфраструктурных проектов в Центральной Азии.
Ранее
Шавкат Мирзиёев провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином.