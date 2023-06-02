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https://uz.sputniknews.ru/20230602/uzbekistan-tekstil-promyshlennost-razvivat-35640569.html
Почему российские компании выбирают узбекский текстиль — фото
Почему российские компании выбирают узбекский текстиль — фото
Представители российских компаний в ходе прошедшей в Ташкенте международной текстильной недели искали партнеров в Узбекистане.
2023-06-02T21:32+0500
2023-06-02T22:11+0500
узбекистан
общество
текстиль
россия
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Одним из крупнейших мероприятий недели стала 6-я Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023".В ней приняли участие 160 компаний из 10 стран, включая представителей крупных российских компаний, которые приехали на выставку с целью найти партнеров в республике. Текстильную промышленность Узбекистана представили 60 производителей — от малого бизнеса до крупнейших хлопково-текстильных кластеров.В этом году российские компании проявили особый интерес к тканям и готовой одежде. Кроме того, они заинтересованы в поиске партнеров по размещению производственных заказов на мощностях узбекских производителей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Торговом представительстве России в Узбекистане.Для этого у узбекских производителей есть все возможности. В стране активно развивают текстильную промышленность, и одним из секретов успеха является кластерная система. Суть ее в том, что один кластер включает в себя группу предприятий, выполняющую весь цикл производства – от сбора хлопка до выпуска готовой продукции.По данным министерства сельского хозяйства, в стране работают 134 хлопково-текстильных кластера. Значительную часть текстиля производители отправляют в страны СНГ, в том числе в Россию.Один из хлопково-текстильных кластеров несколько лет назад открылся в Гиждуванском районе Бухарской области.Здесь шьют худи, штаны, шорты, детские футболки. Между тем особым спросом у российского покупателя пользуется именно детский текстиль.На предприятии в Самарканде изготавливают молодежную одежду для популярного российского бренда Oodji. Как рассказал директор фабрики "Zarafshon Tekstil" Бурхон Примов, ежедневно они шьют от 5 до 8 тысяч изделий. Сумма экспорта продукции составляет от $4 до $4,5 млн.В этом году Узбекистан планирует увеличить экспорт текстиля до $5 млрд. А также реализовать 76 новых проектов, которые позволят создать 26 тыс. рабочих мест.Как отметила на выставке спикер Сената Танзила Нарбаева, экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд
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узбекистан россия текстиль предприятия текстильный кластер международная выставка текстильной и модной индустрии uztextileexpo
узбекистан россия текстиль предприятия текстильный кластер международная выставка текстильной и модной индустрии uztextileexpo

Почему российские компании выбирают узбекский текстиль — фото

21:32 02.06.2023 (обновлено: 22:11 02.06.2023)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Представители российских компаний в ходе прошедшей в Ташкенте международной текстильной недели искали партнеров в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Одним из крупнейших мероприятий недели стала 6-я Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023".
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
© Sputnik/Анна Желиховская
В ней приняли участие 160 компаний из 10 стран, включая представителей крупных российских компаний, которые приехали на выставку с целью найти партнеров в республике. Текстильную промышленность Узбекистана представили 60 производителей — от малого бизнеса до крупнейших хлопково-текстильных кластеров.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
© Sputnik/Анна Желиховская
В этом году российские компании проявили особый интерес к тканям и готовой одежде. Кроме того, они заинтересованы в поиске партнеров по размещению производственных заказов на мощностях узбекских производителей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Торговом представительстве России в Узбекистане.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
© Sputnik/Анна Желиховская
Для этого у узбекских производителей есть все возможности. В стране активно развивают текстильную промышленность, и одним из секретов успеха является кластерная система. Суть ее в том, что один кластер включает в себя группу предприятий, выполняющую весь цикл производства – от сбора хлопка до выпуска готовой продукции.
По данным министерства сельского хозяйства, в стране работают 134 хлопково-текстильных кластера. Значительную часть текстиля производители отправляют в страны СНГ, в том числе в Россию.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
© Sputnik/Анна Желиховская
Один из хлопково-текстильных кластеров несколько лет назад открылся в Гиждуванском районе Бухарской области.
"В год мы производим более 7 млн изделий. Экспортируем в более чем 11 стран, в том числе в Россию. По итогам 2022 года сумма экспорта туда составила более $10 млн", — рассказал учредитель компании "Hajtex" Шермухаммад Ачилов.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
© Sputnik/Анна Желиховская
Здесь шьют худи, штаны, шорты, детские футболки. Между тем особым спросом у российского покупателя пользуется именно детский текстиль.
"Потому что мы все понимаем, что детские изделия должны быть хорошего качества из хлопчатобумажной пряжи", — рассказал начальник планового и маркетингового отдела бухарской фабрики "Amirtex" Бахтиер Абдуназаров.
На предприятии в Самарканде изготавливают молодежную одежду для популярного российского бренда Oodji. Как рассказал директор фабрики "Zarafshon Tekstil" Бурхон Примов, ежедневно они шьют от 5 до 8 тысяч изделий. Сумма экспорта продукции составляет от $4 до $4,5 млн.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Spring 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2023
Международная выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2023"
© Sputnik/Анна Желиховская
В этом году Узбекистан планирует увеличить экспорт текстиля до $5 млрд. А также реализовать 76 новых проектов, которые позволят создать 26 тыс. рабочих мест.
Как отметила на выставке спикер Сената Танзила Нарбаева, экспорт текстиля в 2022 году превысил $3,2 млрд
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