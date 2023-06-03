https://uz.sputniknews.ru/20230603/murashko-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-meditsina-35656962.html
Мурашко: Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в медицине
Мурашко: Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в медицине
Страны видят перспективы совместной работы в развитии новых направлений.
2023-06-03T18:51+0500
2023-06-03T18:51+0500
2023-06-03T18:51+0500
медицина
россия
узбекистан
михаил мурашко
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в медицинской промышленности, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.По словам министра, сотрудничество также планируется в ядерной медицине и в сфере профильного образования.На данный момент медицинское образование в России получают более 3,5 тыс. узбекистанцев.Напомним, сегодня в Самарканде прошел узбекско-российский медицинский форум. По итогу мероприятия страны подписали пакет документов.
https://uz.sputniknews.ru/20230207/kaprin-yadernaya-meditsina-v-uzbekistane-uspeshno-razvivaetsya---video-32080006.html
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медицина россия узбекистан мурашко сотрудничество здравоохранение медицинский форум самарканд
медицина россия узбекистан мурашко сотрудничество здравоохранение медицинский форум самарканд
Мурашко: Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в медицине
Страны видят перспективы совместной работы в иммунологии, генетике и развитии медицинской промышленности.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Россия и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в медицинской промышленности, передает РИА Новости
со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
"Сегодня мы видим перспективы сотрудничества в новых направлениях. Это касается иммунологии, генетики, вопросов развития медицинской промышленности", - сказал Мурашко в беседе с журналистами
По словам министра, сотрудничество также планируется в ядерной медицине и в сфере профильного образования.
На данный момент медицинское образование в России получают более 3,5 тыс. узбекистанцев.
"Мы рассматриваем Узбекистан как точку притяжения соседних государств в медицинской помощи. Взаимодействие кажется нам перспективным", - отметил Мурашко
Напомним, сегодня в Самарканде прошел
узбекско-российский медицинский форум. По итогу мероприятия страны подписали пакет документов.