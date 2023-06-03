https://uz.sputniknews.ru/20230603/murashko-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-meditsina-35656962.html

Мурашко: Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в медицине

Мурашко: Россия и Узбекистан расширят сотрудничество в медицине

Страны видят перспективы совместной работы в развитии новых направлений.

2023-06-03T18:51+0500

2023-06-03T18:51+0500

2023-06-03T18:51+0500

медицина

россия

узбекистан

михаил мурашко

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/03/35656735_0:116:2989:1797_1920x0_80_0_0_6bb89a8d8382e834e908f3f95db8071d.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Россия и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в медицинской промышленности, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.По словам министра, сотрудничество также планируется в ядерной медицине и в сфере профильного образования.На данный момент медицинское образование в России получают более 3,5 тыс. узбекистанцев.Напомним, сегодня в Самарканде прошел узбекско-российский медицинский форум. По итогу мероприятия страны подписали пакет документов.

https://uz.sputniknews.ru/20230207/kaprin-yadernaya-meditsina-v-uzbekistane-uspeshno-razvivaetsya---video-32080006.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медицина россия узбекистан мурашко сотрудничество здравоохранение медицинский форум самарканд