https://uz.sputniknews.ru/20230603/uzbekistan-proizvodstvo-medikamenty-meditsina-murashko-35658096.html
В Узбекистане локализуют производство российских радиофармпрепаратов
В Узбекистане локализуют производство российских радиофармпрепаратов
Мурашко рассказал о планах Росатома в Узбекистане.
2023-06-03T20:30+0500
2023-06-03T20:30+0500
2023-06-03T20:30+0500
политика
медицина
узбекистан
росатом
лекарство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/13/25454604_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0cca8539cfa55fa4f2564191fe0e7a67.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Росатом ищет площадку для локализации производства радиофармпрепаратов в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарство, в котором содержатся один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Его используют при лечении онкологии, ревматологии, эндокринологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Напомним, сегодня в Самарканде прошел узбекско-российский медицинский форум. По итогу мероприятия страны подписали пакет документов.
https://uz.sputniknews.ru/20230603/murashko-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-meditsina-35656962.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/13/25454604_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_418be8f8067e913feccd81bd79d0718f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика медицина узбекистан росатом лекарства производство лекарств медикаментов мурашко
политика медицина узбекистан росатом лекарства производство лекарств медикаментов мурашко
В Узбекистане локализуют производство российских радиофармпрепаратов
Министр здравоохранения России рассказал, какие планы имеет российская корпорация Росатом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Росатом ищет площадку для локализации производства радиофармпрепаратов в Узбекистане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарство, в котором содержатся один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Его используют при лечении онкологии, ревматологии, эндокринологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Напомним, сегодня в Самарканде прошел
узбекско-российский медицинский форум. По итогу мероприятия страны подписали пакет документов.