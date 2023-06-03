https://uz.sputniknews.ru/20230603/uzbekistan-proizvodstvo-medikamenty-meditsina-murashko-35658096.html

В Узбекистане локализуют производство российских радиофармпрепаратов

В Узбекистане локализуют производство российских радиофармпрепаратов

Мурашко рассказал о планах Росатома в Узбекистане.

2023-06-03T20:30+0500

2023-06-03T20:30+0500

2023-06-03T20:30+0500

политика

медицина

узбекистан

росатом

лекарство

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Росатом ищет площадку для локализации производства радиофармпрепаратов в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.Радиофармпрепарат (РФП) – это лекарство, в котором содержатся один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Его используют при лечении онкологии, ревматологии, эндокринологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Напомним, сегодня в Самарканде прошел узбекско-российский медицинский форум. По итогу мероприятия страны подписали пакет документов.

https://uz.sputniknews.ru/20230603/murashko-rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-meditsina-35656962.html

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