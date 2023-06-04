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https://uz.sputniknews.ru/20230604/akademiya-nauk-uzbekistan-avstriya-vstrecha-vena-plany-sotrudnichestvo-35665574.html
Ученые Узбекистана и Австрии планируют сотрудничать в новых направлениях
Ученые Узбекистана и Австрии планируют сотрудничать в новых направлениях
Представители Академий наук двух стран намерены объединить усилия в области водородной энергетики, а также получения трехмерных изображений артефактов
2023-06-04T10:22+0500
2023-06-04T10:22+0500
узбекистан
ташкент
австрия
вена
академия наук узбекистана
встреча
посольство
сотрудничество
наука
общество
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Укрепление имеющихся связей и дальнейшие направления взаимодействия между Академией наук Узбекистана и Австрийской академией наук обсудили в ходе встречи, организованной по инициативе посольства республики в Вене, сообщает ИА “Дунё”.Стороны отметили многолетнее сотрудничество институтов гуманитарного отделения Австрийской академии, таких как Австрийский археологический институт и Институт иранистики, со специалистами Института истории АН Узбекистана.Результаты совместных исследований вошли в многочисленные монографии, сборники и публикации в ведущих мировых журналах. Увеличивается и число стажировок молодых ученых Узбекистана в рамках совместных программ.В ходе встречи представили несколько совместных монографий, изданных в Австрии. В настоящее время готовят книгу, в которой объединят исследования ученых стран Центральной Азии и Европы в области истории средних веков. Речь шла также об организации научной конференции, посвященной совместным исследованиям.Стороны определили несколько новых направлений сотрудничества. В их числе – водородная энергетика, нейтронная томография артефактов (получение трехмерных изображений) и другие.По мнению участников встречи, достижения ученых обеих стран в таких областях, как повышение урожайности сельхозкультур, борьба с вредителями и улучшение плодородия почв послужат дальнейшему успешному сотрудничеству двух академий.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия.
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узбекистан ташкент австрия вена академия наук узбекистана встреча посольство сотрудничество наука общество

Ученые Узбекистана и Австрии планируют сотрудничать в новых направлениях

10:22 04.06.2023
© ИА "Дунё"Встреча представителей Академии наук Узбекистана и Австрийской академии наук
Встреча представителей Академии наук Узбекистана и Австрийской академии наук - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2023
© ИА "Дунё"
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Представители Академий наук двух стран намерены объединить усилия в области водородной энергетики, а также получения трехмерных изображений артефактов.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Укрепление имеющихся связей и дальнейшие направления взаимодействия между Академией наук Узбекистана и Австрийской академией наук обсудили в ходе встречи, организованной по инициативе посольства республики в Вене, сообщает ИА “Дунё”.
Стороны отметили многолетнее сотрудничество институтов гуманитарного отделения Австрийской академии, таких как Австрийский археологический институт и Институт иранистики, со специалистами Института истории АН Узбекистана.
Результаты совместных исследований вошли в многочисленные монографии, сборники и публикации в ведущих мировых журналах. Увеличивается и число стажировок молодых ученых Узбекистана в рамках совместных программ.
В ходе встречи представили несколько совместных монографий, изданных в Австрии. В настоящее время готовят книгу, в которой объединят исследования ученых стран Центральной Азии и Европы в области истории средних веков. Речь шла также об организации научной конференции, посвященной совместным исследованиям.
Стороны определили несколько новых направлений сотрудничества. В их числе – водородная энергетика, нейтронная томография артефактов (получение трехмерных изображений) и другие.
По мнению участников встречи, достижения ученых обеих стран в таких областях, как повышение урожайности сельхозкультур, борьба с вредителями и улучшение плодородия почв послужат дальнейшему успешному сотрудничеству двух академий.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия.
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