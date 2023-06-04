https://uz.sputniknews.ru/20230604/akademiya-nauk-uzbekistan-avstriya-vstrecha-vena-plany-sotrudnichestvo-35665574.html

Ученые Узбекистана и Австрии планируют сотрудничать в новых направлениях

Ученые Узбекистана и Австрии планируют сотрудничать в новых направлениях

Представители Академий наук двух стран намерены объединить усилия в области водородной энергетики, а также получения трехмерных изображений артефактов

2023-06-04T10:22+0500

2023-06-04T10:22+0500

2023-06-04T10:22+0500

узбекистан

ташкент

австрия

вена

академия наук узбекистана

встреча

посольство

сотрудничество

наука

общество

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Укрепление имеющихся связей и дальнейшие направления взаимодействия между Академией наук Узбекистана и Австрийской академией наук обсудили в ходе встречи, организованной по инициативе посольства республики в Вене, сообщает ИА “Дунё”.Стороны отметили многолетнее сотрудничество институтов гуманитарного отделения Австрийской академии, таких как Австрийский археологический институт и Институт иранистики, со специалистами Института истории АН Узбекистана.Результаты совместных исследований вошли в многочисленные монографии, сборники и публикации в ведущих мировых журналах. Увеличивается и число стажировок молодых ученых Узбекистана в рамках совместных программ.В ходе встречи представили несколько совместных монографий, изданных в Австрии. В настоящее время готовят книгу, в которой объединят исследования ученых стран Центральной Азии и Европы в области истории средних веков. Речь шла также об организации научной конференции, посвященной совместным исследованиям.Стороны определили несколько новых направлений сотрудничества. В их числе – водородная энергетика, нейтронная томография артефактов (получение трехмерных изображений) и другие.По мнению участников встречи, достижения ученых обеих стран в таких областях, как повышение урожайности сельхозкультур, борьба с вредителями и улучшение плодородия почв послужат дальнейшему успешному сотрудничеству двух академий.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия.

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