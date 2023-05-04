https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-avstriya-sotrudnichestvo-vizit-biznes-missiya-2023-god-34604811.html
Стало известно, когда в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия
Стало известно, когда в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия
Представители австрийского бизнеса планируют посетить республику в IV квартале 2023 года для сотрудничества в перспективных направлениях.
2023-05-04T09:48+0500
2023-05-04T09:48+0500
2023-05-04T09:48+0500
узбекистан
австрия
бизнес-миссия
сотрудничество
торговля
экономика
туризм
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Вопросы организации визита австрийской бизнес-миссии обсудили посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев и вице-президент Федеральной экономической палаты этой страны Филипп Гади, сообщает ИА “Дунё”.Также речь шла об организации бизнес-форума в рамках 8-го заседания Узбекско-австрийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.В свою очередь Филипп Гади рассказал о возрастающем интересе представителей австрийского бизнеса к работе в Узбекистане, в том числе в сфере туризма.Стороны отметили результативность визита предыдущей бизнес-миссии в республику в марте 2023 года. Тогда австрийская делегация побывала в туристических зонах “Амирсой”, “Бельдерсой” и “Чимган”, а в ходе встреч в формате “В2” участники определили перспективные направления сотрудничества.По итогам встречи стороны договорились, что следующая крупная австрийская бизнес-миссия приедет в Узбекистан в IV квартале текущего года.Читайте также: Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан
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узбекистан австрия бизнес-миссия сотрудничество торговля туризм экономика
узбекистан австрия бизнес-миссия сотрудничество торговля туризм экономика
Стало известно, когда в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия
Представители австрийского бизнеса планируют посетить республику в IV квартале 2023 года, чтобы наладить сотрудничество в перспективных направлениях.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik.
Вопросы организации визита австрийской бизнес-миссии обсудили посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев и вице-президент Федеральной экономической палаты этой страны Филипп Гади, сообщает ИА “Дунё”
.
Также речь шла об организации бизнес-форума в рамках 8-го заседания Узбекско-австрийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В свою очередь Филипп Гади рассказал о возрастающем интересе представителей австрийского бизнеса к работе в Узбекистане, в том числе в сфере туризма.
Стороны отметили результативность визита предыдущей бизнес-миссии в республику в марте 2023 года. Тогда австрийская делегация побывала в туристических зонах “Амирсой”, “Бельдерсой” и “Чимган”, а в ходе встреч в формате “В2” участники определили перспективные направления сотрудничества.
По итогам встречи стороны договорились, что следующая крупная австрийская бизнес-миссия приедет в Узбекистан в IV квартале текущего года.