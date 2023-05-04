https://uz.sputniknews.ru/20230504/uzbekistan-avstriya-sotrudnichestvo-vizit-biznes-missiya-2023-god-34604811.html

Стало известно, когда в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия

Стало известно, когда в Узбекистан приедет австрийская бизнес-миссия

Представители австрийского бизнеса планируют посетить республику в IV квартале 2023 года для сотрудничества в перспективных направлениях.

2023-05-04T09:48+0500

2023-05-04T09:48+0500

2023-05-04T09:48+0500

узбекистан

австрия

бизнес-миссия

сотрудничество

торговля

экономика

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Вопросы организации визита австрийской бизнес-миссии обсудили посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев и вице-президент Федеральной экономической палаты этой страны Филипп Гади, сообщает ИА “Дунё”.Также речь шла об организации бизнес-форума в рамках 8-го заседания Узбекско-австрийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.В свою очередь Филипп Гади рассказал о возрастающем интересе представителей австрийского бизнеса к работе в Узбекистане, в том числе в сфере туризма.Стороны отметили результативность визита предыдущей бизнес-миссии в республику в марте 2023 года. Тогда австрийская делегация побывала в туристических зонах “Амирсой”, “Бельдерсой” и “Чимган”, а в ходе встреч в формате “В2” участники определили перспективные направления сотрудничества.По итогам встречи стороны договорились, что следующая крупная австрийская бизнес-миссия приедет в Узбекистан в IV квартале текущего года.Читайте также: Бизнес-миссия в Ташкент. Компании из Калуги поставят товары в Узбекистан

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