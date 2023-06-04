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https://uz.sputniknews.ru/20230604/eks-razvedchik-ssha-soldaty-vsu-ucheniya-nato-prognoz-35672729.html
Американский разведчик рассказал, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО
Американский разведчик рассказал, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО
Экс-разведчик США Риттер: армия РФ уничтожит прошедших натовские учения солдат ВСУ.
2023-06-04T15:48+0500
2023-06-04T15:48+0500
сша
нато
разведка
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учения
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале Redacted.Об этом сообщают РИА Новости.По его словам, украинские войска не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени для полной подготовки перед контрнаступлением. Экс-разведчик США также подчеркнул, что этим солдатам придется "заполнить дыру" в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артемовск, но военных все равно будет недостаточно для успешного нападения.Ранее Риттер заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.Напомним, Sputnik сообщал о подготовке НАТО секретного плана на случай военного столкновения с Россией.
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сша разведка нато учения всу украина россия в мире
сша разведка нато учения всу украина россия в мире

Американский разведчик рассказал, что ждет солдат ВСУ, прошедших учения НАТО

15:48 04.06.2023
© © AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2023
© © AP Photo / LIBKOS
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Экс-разведчик США Риттер: армия РФ уничтожит прошедших натовские учения солдат ВСУ.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российская армия уничтожит прошедших учения НАТО солдат вооруженных сил Украины во время контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире на YouTube-канале Redacted.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", — уверен эксперт.
По его словам, украинские войска не получают должного обучения на военных базах НАТО, поскольку им не хватает времени для полной подготовки перед контрнаступлением. Экс-разведчик США также подчеркнул, что этим солдатам придется "заполнить дыру" в рядах ВСУ после многотысячных потерь среди украинцев во время битвы за Артемовск, но военных все равно будет недостаточно для успешного нападения.
Ранее Риттер заявлял, что Россия использует сверхточные спутники для наблюдения за передвижениями и действиями ВСУ, что изменит ход конфликта на Украине.
Напомним, Sputnik сообщал о подготовке НАТО секретного плана на случай военного столкновения с Россией.
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