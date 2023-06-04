https://uz.sputniknews.ru/20230604/solntsepeki-punkt-dislokatsii-vsu-unichtojeniye-gulyaypolye-zaporojskaya-oblast-35663301.html
“Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации ВСУ
“Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Российские военные с помощью ТОС “Солнцепек” ликвидировали около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ.
2023-06-04T09:06+0500
2023-06-04T09:06+0500
2023-06-04T09:06+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российские силы ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских военных в Запорожской области, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Снаряды "Солнцепека" за счет выброса аэрозоля перед детонацией создают у цели объемный взрыв, накрывая ее мощной ударной волной и тепловым полем. От системы невозможно укрыться в фортификационных сооружениях — личный состав противника погибает от баротравм. Ранее неоднократно сообщали, что ВСУ охотятся за этими российскими системами по причине их высокой эффективности.Также, по словам руководителя пресс-центра, барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы.Помимо этого, на Запорожском направлении огнем самоходного орудия "Малка" и расчетами реактивных систем залпового огня "Ураган" поразили два пункта временной дислокации украинских военных в районе Гуляйполя, уничтожили склад боеприпасов, автомобильную технику и живую силу.Благодаря воздушной разведке вскрыли и уничтожили и артиллерийским огнем два склада боеприпасов в Новоданиловке и Малой Токмачке, живую силу на позициях в Малых Щербаках, поразили опорный пункт в районе Новоандреевки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 в Новоивановке и "Мста-Б" в Червоной Кринице.Ранее Sputnik сообщал, что российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой на Марьинском направлении.
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спецоперация всу россия безопасность вооруженные силы в мире вооружение запорожская область видео
спецоперация всу россия безопасность вооруженные силы в мире вооружение запорожская область видео
“Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Российские военные с помощью ТОС “Солнцепек” ликвидировали около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российские силы ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили пункт дислокации украинских военных в Запорожской области, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Экипажами огнеметных систем "Солнцепек" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — рассказал офицер.
Снаряды "Солнцепека" за счет выброса аэрозоля перед детонацией создают у цели объемный взрыв, накрывая ее мощной ударной волной и тепловым полем. От системы невозможно укрыться в фортификационных сооружениях — личный состав противника погибает от баротравм. Ранее неоднократно сообщали, что ВСУ охотятся за этими российскими системами по причине их высокой эффективности.
Также, по словам руководителя пресс-центра, барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, боевую бронированную машину и автомобиль в районе села Сухие Ялы.
"На южнодонецком направлении артиллерийскими подразделениями группировки "Восток" уничтожен склад боеприпасов и живая сила в районе Шевченко. Поражены опорный пункт националистов в районе Времевки, пункты временной дислокации противника в районе Великой Новоселки и Полтавки, а также минометный расчет в районе Новомихайловки. Расчетами реактивных систем залпового огня "Град" поражена живая сила на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке", — добавил Чехов.
Помимо этого, на Запорожском направлении огнем самоходного орудия "Малка" и расчетами реактивных систем залпового огня "Ураган" поразили два пункта временной дислокации украинских военных в районе Гуляйполя, уничтожили склад боеприпасов, автомобильную технику и живую силу.
Благодаря воздушной разведке вскрыли и уничтожили и артиллерийским огнем два склада боеприпасов в Новоданиловке и Малой Токмачке, живую силу на позициях в Малых Щербаках, поразили опорный пункт в районе Новоандреевки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 в Новоивановке и "Мста-Б" в Червоной Кринице.
Ранее Sputnik
сообщал, что российские военные уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой на Марьинском направлении.