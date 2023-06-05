https://uz.sputniknews.ru/20230605/ataka-vsu-iyun-yujnodonetskoye-napravleniye-sryv-35677803.html

Минобороны России рассказало о срыве крупномасштабной атаки ВСУ

Минобороны России рассказало о срыве крупномасштабной атаки ВСУ

Украинские боевики утром 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Им не удалось добиться успеха.

2023-06-05T09:27+0500

2023-06-05T09:27+0500

2023-06-05T09:27+0500

спецоперация

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всу

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вооруженные силы Украины 4 июня пошли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.По словам официального представителя оборонного ведомства РФ, противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.Также он отметил, что в результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск, потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, а также 21 боевая бронированная машина.Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.Напомним, что о скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли, как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара названа Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации. Ранее Sputnik сообщал о том, что “Солнцепеки" уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области.

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