https://uz.sputniknews.ru/20230605/dolya-lekarstva-proizvodstvo-rynok-uzbekistan-80-35681930.html
В Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке — Тешабаев
В Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке — Тешабаев
Об этом в ходе своего выступления на фармфоруме в Ташкенте рассказал замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев. 05.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-05T11:09+0500
2023-06-05T11:09+0500
2023-06-05T12:24+0500
узбекистан
фармацевтика
форум
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В ближайшие годы Узбекистан планирует увеличить объем производства фармпродукции в 3 раза и довести долю лекарственных средств узбекского производства на рынке до 80%. Об этом на проходящем в Ташкенте форуме заявил замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев. В Ташкенте проходит II международный фармацевтический форум Узбекистана.В целях разработки наиболее эффективных стратегий развития на полях форума обсуждают актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.Особое внимание участники уделяют законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.
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узбекистан, фармацевтика, форум
узбекистан, фармацевтика, форум
В Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке — Тешабаев
11:09 05.06.2023 (обновлено: 12:24 05.06.2023)
Об этом в ходе своего выступления на фармфоруме в Ташкенте рассказал замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В ближайшие годы Узбекистан планирует увеличить объем производства фармпродукции в 3 раза и довести долю лекарственных средств узбекского производства на рынке до 80%. Об этом на проходящем в Ташкенте форуме заявил замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев.
"За последние 5 лет в Узбекистане запущено более 100 новых инвестиционных проектов на сумму более $500 млн. При этом 65 из них создано с участием зарубежных инвесторов. В результате объем производства фармпродукции увеличился в 2,5 раза, экспорт вырос в 5 раз. Сейчас в отрасли занято более 7 тыс. работников. За последние годы на основе узбекского растительного сырья разработано около 30 оригинальных высокоэффективных фармпрепаратов. В ближайшие годы планируется увеличить объем производства фармпродукции в 3 раза и довести долю лекарственных средств узбекского производства на рынке до 80%", — отметил Хуррам Тешабаев.
В Ташкенте проходит
II международный фармацевтический форум Узбекистана.
В целях разработки наиболее эффективных стратегий развития на полях форума обсуждают актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.
Особое внимание участники уделяют законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.
Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.
Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.