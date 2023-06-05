https://uz.sputniknews.ru/20230605/dolya-lekarstva-proizvodstvo-rynok-uzbekistan-80-35681930.html

В Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке — Тешабаев

В Узбекистане планируют выпускать до 80% всех лекарств на рынке — Тешабаев

Об этом в ходе своего выступления на фармфоруме в Ташкенте рассказал замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев. 05.06.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

фармацевтика

форум

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В ближайшие годы Узбекистан планирует увеличить объем производства фармпродукции в 3 раза и довести долю лекарственных средств узбекского производства на рынке до 80%. Об этом на проходящем в Ташкенте форуме заявил замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев. В Ташкенте проходит II международный фармацевтический форум Узбекистана.В целях разработки наиболее эффективных стратегий развития на полях форума обсуждают актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.Особое внимание участники уделяют законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.

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