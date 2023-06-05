https://uz.sputniknews.ru/20230605/tashkent-uzbekistan-mejdunarodnyy-farmatsevtika-forum-temy-35678852.html
В Ташкенте начался II международный фармфорум — ключевые темы
В Ташкенте начался II международный фармфорум — ключевые темы
Мероприятие включает в себя проведение целовго ряда панельных сессий, круглых столов, встреч В2В и В2G
2023-06-05T10:33+0500
2023-06-05T10:33+0500
2023-06-05T10:38+0500
узбекистан
форум
ташкент
фармацевтика
россия
беларусь
казахстан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Ташкенте начался II международный фармацевтический форум Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik. В целях разработки наиболее эффективных стратегий развития, в рамках сессий обсудят актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран. Особое внимание участники уделят законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.
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узбекистан, форум, ташкент, фармацевтика, россия, беларусь, казахстан, таджикистан
узбекистан, форум, ташкент, фармацевтика, россия, беларусь, казахстан, таджикистан
В Ташкенте начался II международный фармфорум — ключевые темы
10:33 05.06.2023 (обновлено: 10:38 05.06.2023)
Мероприятие включает в себя проведение целого ряда панельных сессий, круглых столов, встреч В2В и В2G.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Ташкенте начался II международный фармацевтический форум Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.
В целях разработки наиболее эффективных стратегий развития, в рамках сессий обсудят актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.
Особое внимание участники уделят законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.
Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.
Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.