https://uz.sputniknews.ru/20230605/rossiyskiye-voyennyye-sryv-popytka-diversantov-proryv-belgorod-oblast-35696029.html

Российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область

Российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы РФ уничтожили около 10 украинских террористов, бронеавтомобиль и две лодки.

2023-06-05T16:20+0500

2023-06-05T16:20+0500

2023-06-05T16:26+0500

спецоперация

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белгородская область

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фсб россии

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, указано в сводке Минобороны РФ.Об этом сообщает РИА Новости.Накануне днем, около 13.00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов.Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.Помимо этого, артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы подавила пять украинских минометных взводов, вывела из строя РСЗО (реактивную систему залпового огня)“Град” в Харьковской области в районе Волчанска и две польские самоходные артиллерийские установки Krab, которые наносили удары по территории России.Киев не в первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. 22 мая украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий уровень террористической опасности. Наиболее часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Ранее Sputnik сообщал о срыве крупномасштабной атаки ВСУ.

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