https://uz.sputniknews.ru/20230605/rossiyskiye-voyennyye-sryv-popytka-diversantov-proryv-belgorod-oblast-35696029.html
Российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область
Российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область
Вооруженные силы РФ уничтожили около 10 украинских террористов, бронеавтомобиль и две лодки.
2023-06-05T16:20+0500
2023-06-05T16:20+0500
2023-06-05T16:26+0500
спецоперация
украина
россия
белгородская область
всу
минобороны рф
вооружение
безопасность
фсб россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/05/35697734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2336e79a0d894726bf63bfd8cbc53e0e.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, указано в сводке Минобороны РФ.Об этом сообщает РИА Новости.Накануне днем, около 13.00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов.Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.Помимо этого, артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы подавила пять украинских минометных взводов, вывела из строя РСЗО (реактивную систему залпового огня)“Град” в Харьковской области в районе Волчанска и две польские самоходные артиллерийские установки Krab, которые наносили удары по территории России.Киев не в первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. 22 мая украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий уровень террористической опасности. Наиболее часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Ранее Sputnik сообщал о срыве крупномасштабной атаки ВСУ.
украина
россия
белгородская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/05/35697734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3ecbcf1f515c3de98843341f66f7b24.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация украина россия белгородская область всу минобороны рф вооружение безопасность фсб россии в мире
спецоперация украина россия белгородская область всу минобороны рф вооружение безопасность фсб россии в мире
Российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область
16:20 05.06.2023 (обновлено: 16:26 05.06.2023)
Вооруженные силы РФ уничтожили около 10 украинских террористов, бронеавтомобиль и две лодки.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Вооруженные силы России и Пограничная служба ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область, указано в сводке Минобороны РФ.
Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне днем, около 13.00 мск боевики попытались форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Они действовали под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов.
"Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены", — рассказали в ведомстве.
Всего российские военные ликвидировали до десяти украинских диверсантов, две лодки и бронеавтомобиль.
Помимо этого, артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы подавила пять украинских минометных взводов, вывела из строя РСЗО (реактивную систему залпового огня)“Град” в Харьковской области в районе Волчанска и две польские самоходные артиллерийские установки Krab, которые наносили удары по территории России.
Киев не в первый раз пытается устроить диверсию в Белгородской области. 22 мая украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Российской армии удалось отбить атаку и уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий уровень террористической опасности. Наиболее часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
Ранее Sputnik
сообщал о срыве крупномасштабной атаки ВСУ.