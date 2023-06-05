https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-neobxodimyye-mery-vstupleniye-vto-blijayshiye-gody-35684530.html

Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы — Абруев

Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы — Абруев

Об этом на фармфоруме в Ташкенте заявил первый замдиректора Агентства по привлечению иностранных инвестиций Улугбек Абруев

2023-06-05T11:55+0500

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узбекистан

форум

фармацевтика

ташкент

вто

инвестиции

рынок

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В республике принимают все меры по вступлению в ближайший год-два в ВТО (Всемирная торговая организация). Напомним, в Ташкенте проходит II международный фармацевтический форум Узбекистана.Для разработки наиболее эффективных стратегий развития на полях форума обсуждают актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.Особое внимание участники уделяют законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере. Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.

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