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Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы — Абруев
Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы — Абруев
Об этом на фармфоруме в Ташкенте заявил первый замдиректора Агентства по привлечению иностранных инвестиций Улугбек Абруев
2023-06-05T11:55+0500
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узбекистан
форум
фармацевтика
ташкент
вто
инвестиции
рынок
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В республике принимают все меры по вступлению в ближайший год-два в ВТО (Всемирная торговая организация). Напомним, в Ташкенте проходит II международный фармацевтический форум Узбекистана.Для разработки наиболее эффективных стратегий развития на полях форума обсуждают актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.Особое внимание участники уделяют законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере. Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.
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узбекистан ташкент фармацевтика форум вто прогноз первый замдиректора агентства по привлечению иностранных инвестиций улугбек абруев ii международный фармацевтический форум
узбекистан ташкент фармацевтика форум вто прогноз первый замдиректора агентства по привлечению иностранных инвестиций улугбек абруев ii международный фармацевтический форум

Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы — Абруев

11:55 05.06.2023 (обновлено: 12:14 05.06.2023)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Об этом на фармфоруме в Ташкенте заявил первый замдиректора Агентства по привлечению иностранных инвестиций Улугбек Абруев.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В республике принимают все меры по вступлению в ближайший год-два в ВТО (Всемирная торговая организация).

"...принимаются все меры по вступлению в ВТО… но очень много вопросов, тонкостей, нюансов, вы наверняка знаете, возникает в процессе перехода на эти режимы", — рассказал Улугбек Абруев.

Напомним, в Ташкенте проходит II международный фармацевтический форум Узбекистана.
Для разработки наиболее эффективных стратегий развития на полях форума обсуждают актуальные вопросы фармрынка республики и сопредельных стран.
Особое внимание участники уделяют законодательным инициативам, направленным на поддержку данного сектора в стране.
Данный форум — это уникальная профессиональная международная площадка, которая объединяет лидеров фармацевтической отрасли Узбекистана, России, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и других стран, а также руководителей крупнейших производств, дистрибьютеров, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, юристов и специалистов по консалтингу, работающих в данной сфере.
Форум продлится два дня — 5 и 6 июня.
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