https://uz.sputniknews.ru/20230606/rossiya-voyennyye-sryv-novaya-ataka-vsu-yujnodonetsk-napravleniye-35725221.html

Российские военные отбили новую атаку ВСУ

Российские военные отбили новую атаку ВСУ

Минобороны РФ: армия России 5 июня сорвала новую попытку наступления украинских националистов на Южно-донецком направлении.

2023-06-06T09:46+0500

2023-06-06T09:46+0500

2023-06-06T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Российские военные отбили новую атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки, рассказали в Минобороны РФ.Об этом сообщает РИА Новости.По информации ведомства, 5 июня противник продолжил наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления, где накануне ВСУ уже понесли большие потери.Одновременно ВСУ начали наступление в направлении совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады.В свою очередь, российские военные нанесли по противнику комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.В результате уничтожили свыше 1,5 тыс. украинских военных. Кроме этого, ВСУ в ходе неудачной попытки наступления потеряли три колесных французских танка АМХ-10, восемь немецких "Леопардов" и 109 боевых бронированных автомобилей.Накануне в Минобороны РФ рассказали, что утром 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова , ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению на некоторых направлениях. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, а ему приходится постоянно "отчитываться".Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военные сорвали попытку диверсантов прорваться в Белгородскую область.

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