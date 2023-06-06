https://uz.sputniknews.ru/20230606/ukraina-plany-terakty-gryaznaya-bomba-territoriya-rossiya-35729903.html

Киев планировал теракты в России с применением "грязной бомбы"

Киев планировал теракты в России с применением "грязной бомбы"

Сотрудники ФСБ РФ раскрыли планы Главного Управления разведки (ГУР) Украины по применению радиологического рассеивающего устройства на территории России.

2023-06-06T11:47+0500

2023-06-06T11:47+0500

2023-06-06T11:47+0500

россия

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украина

бомба

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владимир путин

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей, информирует ФСБ России.Об этом сообщает РИА Новости.Согласно информации, ФСБ получила дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма.В нем также отмечается, что "в частности, разрабатывался план по доставке и закладке т.н. "грязных бомб", оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда он разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, загрязняя большие территории."Грязная бомба" — чего добивается КиевВ конце октября 2022 года заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщили, что, согласно поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. О намерениях Киева применить "грязную бомбу" сообщало и министерство обороны РФ.Провокацию задумывали, чтобы обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Россия знает, где Киев может изготовить "грязную бомбу" из компонентов ядерного топлива, технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин в конце октября прошлого года на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Киев делает все, чтобы замести следы подготовки "грязной бомбы", отметил тогда российский лидер.О серьезной озабоченности России такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой, говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к практической реализации плана по созданию "грязной бомбы", что руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставили задачу изготовить "грязную бомбу", и что работы над ней уже находились на завершающей стадии.Информация о подготовке Киевом "грязной бомбы" была перепроверена, заявил тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Россия будет расценивать применение Киевом "грязной бомбы", если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорилось в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, направленном генсеку организации Антониу Гутеррешу.Россия продолжит энергично доводить до мировой общественности информацию об угрозе применения "грязной бомбы" Украиной, чтобы побудить мир к активному воспрепятствованию такому поведению Киева, заявлял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Sputnik сообщал, что российские военные отбили новую атаку ВСУ.

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