https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-aktivizatsiya-vstupleniye-vto-shavkat-mirziyoyev-postanovleniye-35753532.html
Узбекистан ускорит вступление в ВТО
Узбекистан ускорит вступление в ВТО
В структуре Администрации президента введена должность специального представителя главы государства по вопросам Всемирной торговой организации. С 1 июля в РУз запрещается разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, не соответствующие правилам и нормам ВТО.
2023-06-06T16:56+0500
2023-06-06T16:56+0500
2023-06-06T16:56+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
постановление
вто
вступление
экономика
финансирование
минюст узбекистана
законодательство
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Активизация процессов вступления страны в ВТО предусмотрена постановлением Шавката Мирзиёева от 2 июня 2023 года.В соответствии с ним обновлен состав Межведомственной комиссии по работе с ВТО. Ее возглавил Жамшид Ходжаев — заместитель премьер-министра Узбекистана.Задачи Межведомственной комиссии:Гармонизацией же национального законодательства с соглашениями ВТО будет заниматься группа из пяти человек которую создадут в Министерстве юстиции.Кроме того, документом в структуре Администрации президента введена должность спецпредставителя главы государства по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Он одновременно является зампредседателя Комиссии и руководителем переговорной группы — главным переговорщиком.В числе задач спецпредставителя: активизация процесса вступления Узбекистана в ВТО, выработка четкой позиции по каждому вопросу в ходе переговоров с государствами-членами организации, а также поддержка постоянных деловых контактов с секретариатом ВТО и странами-членами для доведения позиции Узбекистана в процессе вступления республики во Всемирную торговую организацию.В структуре Министерства инвестиций, промышленности и торговли появится Департамент по работе с ВТО и торговым переговорам. Также подразделения по вопросам ВТО организуют в других министерствах и ведомствах.Согласно постановлению, с 1 июля 2023 года в республике запрещается разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам ВТО.Для проведения всех мероприятий по вступлению Узбекистана в ВТО, в 2023 году выделяется 30 млрд сумов, в том числе за счет резервного фонда Кабмина — 10 млрд сумов и средств Агентства продвижения экспорта — 20 млрд сумов.Ранее о том, что Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы заявил первый замдиректора Агентства по привлечению иностранных инвестиций Улугбек Абруев.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев постановление вто вступление экономика финансирование минюст узбекистана законодательство
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев постановление вто вступление экономика финансирование минюст узбекистана законодательство
Узбекистан ускорит вступление в ВТО
В структуре Администрации президента введена должность специального представителя главы государства по вопросам Всемирной торговой организации. С 1 июля в РУз запрещается разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, не соответствующие правилам и нормам ВТО.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Активизация процессов вступления страны в ВТО предусмотрена постановлением
Шавката Мирзиёева от 2 июня 2023 года.
В соответствии с ним обновлен состав Межведомственной комиссии по работе с ВТО. Ее возглавил Жамшид Ходжаев — заместитель премьер-министра Узбекистана.
Задачи Межведомственной комиссии:
определение позиции Узбекистана по доступу на рынок, а также принятие решений по внешнеторговому режиму путем изменения тарифных и нетарифных мер в процессе двухсторонних и многосторонних переговоров со странами-членами ВТО;
обеспечение проведения Переговорной группой по работе со ВТО двухсторонних и многосторонних переговоров в зарубежных странах;
рассмотрение предложений Минюста, а также соответствующих министерств и ведомств по гармонизации национального законодательства с соглашениями, правилами и нормами ВТО.
Гармонизацией же национального законодательства с соглашениями ВТО будет заниматься группа из пяти человек которую создадут в Министерстве юстиции.
Кроме того, документом в структуре Администрации президента введена должность спецпредставителя главы государства по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Он одновременно является зампредседателя Комиссии и руководителем переговорной группы — главным переговорщиком.
В числе задач спецпредставителя: активизация процесса вступления Узбекистана в ВТО, выработка четкой позиции по каждому вопросу в ходе переговоров с государствами-членами организации, а также поддержка постоянных деловых контактов с секретариатом ВТО и странами-членами для доведения позиции Узбекистана в процессе вступления республики во Всемирную торговую организацию.
В структуре Министерства инвестиций, промышленности и торговли появится Департамент по работе с ВТО и торговым переговорам. Также подразделения по вопросам ВТО организуют в других министерствах и ведомствах.
Согласно постановлению, с 1 июля 2023 года в республике запрещается разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам ВТО.
Для проведения всех мероприятий по вступлению Узбекистана в ВТО, в 2023 году выделяется 30 млрд сумов, в том числе за счет резервного фонда Кабмина — 10 млрд сумов и средств Агентства продвижения экспорта — 20 млрд сумов.
Ранее о том, что Узбекистан принимает все меры, чтобы вступить в ВТО в ближайшие годы заявил
первый замдиректора Агентства по привлечению иностранных инвестиций Улугбек Абруев.