https://uz.sputniknews.ru/20230607/goryachaya-voda-otklyucheniye-chilanzar-tashkent-maxalli-iyunya-prichina-35774317.html
В каких махаллях Ташкента сегодня не будет горячей воды
В каких махаллях Ташкента сегодня не будет горячей воды
Подачу горячей воды приостановят в 14 махаллях Чиланзарского района. Причина — завершение перекладки трубопроводов по улице Катартал и соединение новой теплотрассы.
2023-06-07T11:07+0500
2023-06-07T11:07+0500
2023-06-07T11:07+0500
ташкент
узбекистан
чиланзарский район
улица
ремонт
оператор
теплоснабжение
отопление
общество
горячая вода
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Напомним, что ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Об отключении 7 июня горячей воды в 14 махаллях Чиланзарского района Ташкента сообщила Veolia Energy Tashkent.Это махалли: Бешчинор, Диёр, Октепа, Богистон, Нафосат, Дилобод, Халклар Дустлиги, Нафосат, Катартал, Катта Навбахор, Навбахор, Кутарма, Заркургон и Фидокор.Причина перебоев с горячим водоснабжением — завершение работ по перекладке трубопроводов по улице Катартал и соединение новой теплотрассы.Напомним, что улицу Катартал перекрыли 10 мая от улицы Мукимий до улицы Чопонота. На данном участке в ходе подготовки к отопительному сезону провели перекладку сетевых трубопроводов, заменили задвижки и сопутствующее оборудование.
ташкент
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узбекистан ташкент чиланзарский район улица ремонт оператор теплоснабжение отопление горячая вода отключение воды махалля
узбекистан ташкент чиланзарский район улица ремонт оператор теплоснабжение отопление горячая вода отключение воды махалля
В каких махаллях Ташкента сегодня не будет горячей воды
Подачу горячей воды приостановят в 14 махаллях Чиланзарского района. Причина — завершение перекладки трубопроводов по улице Катартал и соединение новой теплотрассы.
Напомним, что ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Об отключении 7 июня горячей воды в 14 махаллях Чиланзарского района Ташкента сообщила Veolia Energy Tashkent.
Это махалли: Бешчинор, Диёр, Октепа, Богистон, Нафосат, Дилобод, Халклар Дустлиги, Нафосат, Катартал, Катта Навбахор, Навбахор, Кутарма, Заркургон и Фидокор.
Причина перебоев с горячим водоснабжением — завершение работ по перекладке трубопроводов по улице Катартал и соединение новой теплотрассы.
“Подача горячей воды будет возобновлена вечером 7 июня до 21.00”, — говорится в сообщении оператора теплоснабжения Ташкента.
Напомним
, что улицу Катартал перекрыли 10 мая от улицы Мукимий до улицы Чопонота. На данном участке в ходе подготовки к отопительному сезону провели
перекладку сетевых трубопроводов, заменили задвижки и сопутствующее оборудование.