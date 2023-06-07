https://uz.sputniknews.ru/20230607/goryachaya-voda-otklyucheniye-chilanzar-tashkent-maxalli-iyunya-prichina-35774317.html

В каких махаллях Ташкента сегодня не будет горячей воды

В каких махаллях Ташкента сегодня не будет горячей воды

Подачу горячей воды приостановят в 14 махаллях Чиланзарского района. Причина — завершение перекладки трубопроводов по улице Катартал и соединение новой теплотрассы.

2023-06-07T11:07+0500

2023-06-07T11:07+0500

2023-06-07T11:07+0500

ташкент

узбекистан

чиланзарский район

улица

ремонт

оператор

теплоснабжение

отопление

общество

горячая вода

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Напомним, что ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Об отключении 7 июня горячей воды в 14 махаллях Чиланзарского района Ташкента сообщила Veolia Energy Tashkent.Это махалли: Бешчинор, Диёр, Октепа, Богистон, Нафосат, Дилобод, Халклар Дустлиги, Нафосат, Катартал, Катта Навбахор, Навбахор, Кутарма, Заркургон и Фидокор.Причина перебоев с горячим водоснабжением — завершение работ по перекладке трубопроводов по улице Катартал и соединение новой теплотрассы.Напомним, что улицу Катартал перекрыли 10 мая от улицы Мукимий до улицы Чопонота. На данном участке в ходе подготовки к отопительному сезону провели перекладку сетевых трубопроводов, заменили задвижки и сопутствующее оборудование.

ташкент

узбекистан

чиланзарский район

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