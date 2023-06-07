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Мирзиёев посетит Италию с официальным визитом
Мирзиёев посетит Италию с официальным визитом
Глава Узбекистана проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони
2023-06-07T08:52+0500
2023-06-07T08:52+0500
2023-06-07T09:19+0500
узбекистан
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официальный визит
президент
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
италия
рим
милан
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. По приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы 7 — 9 июня Шавкат Мирзиёев посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Встречи на высшем уровне пройдут в Риме. Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.Кроме того, лидер Узбекистана встретится с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, штаб-квартира которой расположена в столице Италии. Предусматривается, что обсудят важные аспекты сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности.Деловая программа визита пройдет в городе Милане — Мирзиёев примет губернатора провинции Ломбардия и проведет "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и организаций Италии.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев официальный визит италия рим милан президент италии серджо маттарелла премьер-министр джорджа мелони переговоры генеральный директор продовольственная сельскохозяйственная организация объединенных наций цюй дунъюй губернатор провинция ломбардия
узбекистан президент шавкат мирзиёев официальный визит италия рим милан президент италии серджо маттарелла премьер-министр джорджа мелони переговоры генеральный директор продовольственная сельскохозяйственная организация объединенных наций цюй дунъюй губернатор провинция ломбардия
Мирзиёев посетит Италию с официальным визитом
08:52 07.06.2023 (обновлено: 09:19 07.06.2023)
Глава Узбекистана проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
По приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы 7 — 9 июня Шавкат Мирзиёев посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба
главы государства.
Встречи на высшем уровне пройдут в Риме. Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
"Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-итальянских многоплановых отношений и практического взаимодействия в приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по международной повестке", — говорится в сообщении.
Кроме того, лидер Узбекистана встретится с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, штаб-квартира которой расположена в столице Италии. Предусматривается, что обсудят важные аспекты сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности.
Деловая программа визита пройдет в городе Милане — Мирзиёев примет губернатора провинции Ломбардия и проведет "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и организаций Италии.