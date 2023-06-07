https://uz.sputniknews.ru/20230607/mirziyoyev-vizit-italiya-ofitsialnyy-vizit-35771143.html

Мирзиёев посетит Италию с официальным визитом

Мирзиёев посетит Италию с официальным визитом

Глава Узбекистана проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони

2023-06-07T08:52+0500

2023-06-07T08:52+0500

2023-06-07T09:19+0500

узбекистан

визит

официальный визит

президент

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

италия

рим

милан

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. По приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы 7 — 9 июня Шавкат Мирзиёев посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Встречи на высшем уровне пройдут в Риме. Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.Кроме того, лидер Узбекистана встретится с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, штаб-квартира которой расположена в столице Италии. Предусматривается, что обсудят важные аспекты сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности.Деловая программа визита пройдет в городе Милане — Мирзиёев примет губернатора провинции Ломбардия и проведет "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и организаций Италии.

узбекистан

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рим

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