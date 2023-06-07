https://uz.sputniknews.ru/20230607/pamyatnik-uzbekskim-stroitelyam-mahachkala-35775639.html

В Махачкале открыли памятник узбекским строителям

В Махачкале открыли памятник узбекским строителям

Монумент поставили в благодарность народу Узбекистана за помощь после землетрясения в Дагестане в 1970 году.

2023-06-07T12:04+0500

2023-06-07T12:04+0500

2023-06-07T12:04+0500

россия

дагестан

узбекистан

памятник

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. В столице Дагестана Махачкале открыли обелиск, посвященный узбекским строителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юсуп Умавов.Памятник расположен в микрорайоне "Узбекгородок", построенном строителями из Узбекской ССР.После страшного землетрясения, разрушившего несколько городов в Дагестане и оставившего десятки человек без крова, со всего СССР в Махачкалу стали съезжаться рабочие. Одной из первых была группа из Узбекской ССР.Через месяц после землетрясения в Махачкалу на поезде приехало около 600 узбекских рабочих, с собой они привезли спецтехнику для строительных работ. Узбеки начали с нуля строить новый жилой квартал из семи домов и детского сада. Образовавшийся новый район города назвали "Узбекистан", который махачкалинцы называют Узбекгородок", — рассказал глава Махачкалы.В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с первым заместителем председателя палаты Садыком Сафаевым.О том, как восстанавливали Ташкент после разрушительного землетрясения 1966 года, читайте в нашем материале.

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