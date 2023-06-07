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https://uz.sputniknews.ru/20230607/pamyatnik-uzbekskim-stroitelyam-mahachkala-35775639.html
В Махачкале открыли памятник узбекским строителям
В Махачкале открыли памятник узбекским строителям
Монумент поставили в благодарность народу Узбекистана за помощь после землетрясения в Дагестане в 1970 году.
2023-06-07T12:04+0500
2023-06-07T12:04+0500
россия
дагестан
узбекистан
памятник
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. В столице Дагестана Махачкале открыли обелиск, посвященный узбекским строителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юсуп Умавов.Памятник расположен в микрорайоне "Узбекгородок", построенном строителями из Узбекской ССР.После страшного землетрясения, разрушившего несколько городов в Дагестане и оставившего десятки человек без крова, со всего СССР в Махачкалу стали съезжаться рабочие. Одной из первых была группа из Узбекской ССР.Через месяц после землетрясения в Махачкалу на поезде приехало около 600 узбекских рабочих, с собой они привезли спецтехнику для строительных работ. Узбеки начали с нуля строить новый жилой квартал из семи домов и детского сада. Образовавшийся новый район города назвали "Узбекистан", который махачкалинцы называют Узбекгородок", — рассказал глава Махачкалы.В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с первым заместителем председателя палаты Садыком Сафаевым.О том, как восстанавливали Ташкент после разрушительного землетрясения 1966 года, читайте в нашем материале.
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узбекистан россия дагестан махачкала землетрясение памятник узбекским строителям помощь братскому народу узбекская сср построили микрорайон узбекистан узбекгородок
узбекистан россия дагестан махачкала землетрясение памятник узбекским строителям помощь братскому народу узбекская сср построили микрорайон узбекистан узбекгородок

В Махачкале открыли памятник узбекским строителям

12:04 07.06.2023
© Sputnik / Юрий СомовВид на город Махачкала и порт
Вид на город Махачкала и порт - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Юрий Сомов
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Монумент поставили в благодарность народу Узбекистана за помощь после землетрясения в Дагестане в 1970 году.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. В столице Дагестана Махачкале открыли обелиск, посвященный узбекским строителям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юсуп Умавов.
Памятник расположен в микрорайоне "Узбекгородок", построенном строителями из Узбекской ССР.

"Архитектурный объект воздвигнут как дань уважения братскому народу, оказавшему огромную помощь после землетрясения в Дагестане в 1970 году", — написал Умавов.

После страшного землетрясения, разрушившего несколько городов в Дагестане и оставившего десятки человек без крова, со всего СССР в Махачкалу стали съезжаться рабочие. Одной из первых была группа из Узбекской ССР.
Через месяц после землетрясения в Махачкалу на поезде приехало около 600 узбекских рабочих, с собой они привезли спецтехнику для строительных работ. Узбеки начали с нуля строить новый жилой квартал из семи домов и детского сада. Образовавшийся новый район города назвали "Узбекистан", который махачкалинцы называют Узбекгородок", — рассказал глава Махачкалы.
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие представители Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с первым заместителем председателя палаты Садыком Сафаевым.

"Дагестанцы также внесли большой вклад в части оказания помощи нашему народу, когда в 1966 году произошла страшная трагедия у нас. По сей день одна из улиц в нашем городе носит название "Дагестанская". Мы помним и чтим память тех, кто укрепил нашу братскую народную связь", — заявил в своей речи Сафаев.

О том, как восстанавливали Ташкент после разрушительного землетрясения 1966 года, читайте в нашем материале.
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