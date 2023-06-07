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https://uz.sputniknews.ru/20230607/samarkand-sovremennyy-jiloy-massiv-shirin-prezident-prezentatsiya-foto-35770282.html
В Самарканде появится современный жилой массив "Ширин" — фото
В Самарканде появится современный жилой массив "Ширин" — фото
Он расположится недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан
2023-06-07T08:15+0500
2023-06-07T09:25+0500
узбекистан
самарканд
махалля
презентация
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
проект
общество
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев ознакомился с мастер-планом массива "Ширин", сообщает пресс-служба главы государства.Эта махалля расположена недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан. Здесь планируют построить современный массив. Для этого выделили 389 гектаров земли.Мирзиёев дал указания по совершенствованию проекта на основе градостроительного опыта, расширению масштаба социального обслуживания.
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узбекистан самараканд современный жилой массив ширин река зарафшан презентация многоквартирные дома школы детские сады поликлиники спортивные и развлекательные объекты крупный бизнес торговые комплексы дополнительный импульс развитие экономики росту числа рабочих мест мосты дороги необходимая инфраструктура коммуникационные сети
узбекистан самараканд современный жилой массив ширин река зарафшан презентация многоквартирные дома школы детские сады поликлиники спортивные и развлекательные объекты крупный бизнес торговые комплексы дополнительный импульс развитие экономики росту числа рабочих мест мосты дороги необходимая инфраструктура коммуникационные сети

В Самарканде появится современный жилой массив "Ширин" — фото

08:15 07.06.2023 (обновлено: 09:25 07.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
Презентация мастер-плана массива Ширин в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Он расположится недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев ознакомился с мастер-планом массива "Ширин", сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
Презентация мастер-плана массива Ширин в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
Презентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эта махалля расположена недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан. Здесь планируют построить современный массив. Для этого выделили 389 гектаров земли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
Презентация мастер-плана массива Ширин в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
Презентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Согласно проекту, на территории массива будут многоквартирные дома, школы и детские сады, поликлиники, спортивные и развлекательные объекты. Крупный бизнес и торговые комплексы придадут дополнительный импульс развитию экономики, росту числа рабочих мест. Для связи города с новым массивом будут построены мосты и дороги, необходимая инфраструктура и коммуникационные сети", — говорится в сообщении.

Мирзиёев дал указания по совершенствованию проекта на основе градостроительного опыта, расширению масштаба социального обслуживания.
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