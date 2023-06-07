В Самарканде появится современный жилой массив "Ширин" — фото
08:15 07.06.2023 (обновлено: 09:25 07.06.2023)
Он расположится недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев ознакомился с мастер-планом массива "Ширин", сообщает пресс-служба главы государства.
Презентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
Эта махалля расположена недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан. Здесь планируют построить современный массив. Для этого выделили 389 гектаров земли.
Презентация мастер-плана массива "Ширин" в Самарканде.
"Согласно проекту, на территории массива будут многоквартирные дома, школы и детские сады, поликлиники, спортивные и развлекательные объекты. Крупный бизнес и торговые комплексы придадут дополнительный импульс развитию экономики, росту числа рабочих мест. Для связи города с новым массивом будут построены мосты и дороги, необходимая инфраструктура и коммуникационные сети", — говорится в сообщении.
Мирзиёев дал указания по совершенствованию проекта на основе градостроительного опыта, расширению масштаба социального обслуживания.