https://uz.sputniknews.ru/20230607/samarkand-sovremennyy-jiloy-massiv-shirin-prezident-prezentatsiya-foto-35770282.html

В Самарканде появится современный жилой массив "Ширин" — фото

В Самарканде появится современный жилой массив "Ширин" — фото

Он расположится недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан

2023-06-07T08:15+0500

2023-06-07T08:15+0500

2023-06-07T09:25+0500

узбекистан

самарканд

махалля

презентация

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

проект

общество

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В ходе поездки в Самарканд Шавкат Мирзиёев ознакомился с мастер-планом массива "Ширин", сообщает пресс-служба главы государства.Эта махалля расположена недалеко от международного аэропорта, на берегу реки Зарафшан. Здесь планируют построить современный массив. Для этого выделили 389 гектаров земли.Мирзиёев дал указания по совершенствованию проекта на основе градостроительного опыта, расширению масштаба социального обслуживания.

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