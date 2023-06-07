https://uz.sputniknews.ru/20230607/tadjkistan-futbol-klub-xudjand-trener-uzbekistan-numon-xasanov-uvolneniye-35782109.html

В Таджикистане уволили главного футбольного тренера из РУз — он проработал всего месяц

В Таджикистане уволили главного футбольного тренера из РУз — он проработал всего месяц

Причина расторжения договора с Нумоном Хасановым — за месяц футбольный клуб "Худжанд" выиграл лишь один матч.

2023-06-07T14:56+0500

2023-06-07T14:56+0500

2023-06-07T15:00+0500

худжанд

клуб

футбол

узбекистан

тренер

контракт

увольнение

спорт

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Футбольный клуб "Худжанд" прекратил сотрудничество с главным тренером Нумоном Хасановым через месяц после его назначения на должность, сообщает Sputnik Таджикистан.Причиной расторжения договора с Хасановым стали неудовлетворительные результаты работы по истечении этого срока.Официальной информации о том, кто сменит на этом посту Нумона Хасанова пока нет.Для справки: Нумон Хасанов пришел на место Рустама Ходжаева, уволившегося после матча между "Худжандом" и "Файзкандом", который закончился ничьей.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане временно освободят от налогов футбольные клубы.

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