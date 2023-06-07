https://uz.sputniknews.ru/20230607/tadjkistan-futbol-klub-xudjand-trener-uzbekistan-numon-xasanov-uvolneniye-35782109.html
В Таджикистане уволили главного футбольного тренера из РУз — он проработал всего месяц
В Таджикистане уволили главного футбольного тренера из РУз — он проработал всего месяц
Причина расторжения договора с Нумоном Хасановым — за месяц футбольный клуб "Худжанд" выиграл лишь один матч.
2023-06-07T14:56+0500
2023-06-07T14:56+0500
2023-06-07T15:00+0500
худжанд
клуб
футбол
узбекистан
тренер
контракт
увольнение
спорт
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Футбольный клуб "Худжанд" прекратил сотрудничество с главным тренером Нумоном Хасановым через месяц после его назначения на должность, сообщает Sputnik Таджикистан.Причиной расторжения договора с Хасановым стали неудовлетворительные результаты работы по истечении этого срока.Официальной информации о том, кто сменит на этом посту Нумона Хасанова пока нет.Для справки: Нумон Хасанов пришел на место Рустама Ходжаева, уволившегося после матча между "Худжандом" и "Файзкандом", который закончился ничьей.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане временно освободят от налогов футбольные клубы.
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таджикистан худжанд клуб футбол узбекистан тренер контракт увольнение спорт
таджикистан худжанд клуб футбол узбекистан тренер контракт увольнение спорт
В Таджикистане уволили главного футбольного тренера из РУз — он проработал всего месяц
14:56 07.06.2023 (обновлено: 15:00 07.06.2023)
Причина расторжения договора с Нумоном Хасановым — за месяц футбольный клуб "Худжанд" выиграл лишь один матч.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Футбольный клуб "Худжанд" прекратил сотрудничество с главным тренером Нумоном Хасановым через месяц после его назначения на должность, сообщает Sputnik Таджикистан.
Причиной расторжения договора с Хасановым стали неудовлетворительные результаты работы по истечении этого срока.
"Хасанов — квалифицированный специалист, но, к сожалению, с его приходом команда не смогла добиться хороших результатов. Несмотря на несколько сыгранных матчей, положение ФК в таблице национального чемпионата не улучшилось. Поэтому руководство клуба решило расторгнуть контракт", — рассказал источник.
Официальной информации о том, кто сменит на этом посту Нумона Хасанова пока нет.
Для справки: Нумон Хасанов пришел на место Рустама Ходжаева, уволившегося после матча между "Худжандом" и "Файзкандом", который закончился ничьей.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане временно освободят от налогов футбольные клубы.