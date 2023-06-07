https://uz.sputniknews.ru/20230607/tashkent-charvak-avtobus-raspisaniye-reys-35782972.html

Из Ташкента до Чарвака пустили автобусы — расписание рейсов

Из Ташкента до Чарвака пустили автобусы — расписание рейсов

Автобусы курсируют по маршруту станция метро "Машинасозлар" — Чарвак

2023-06-07T15:22+0500

2023-06-07T15:22+0500

2023-06-07T15:54+0500

узбекистан

чарвакское водохранилище

ташкентская область

автобус

автобусы

рейс

рейсы

расписание

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Из Ташкента до водохранилища Чарвак, расположенного в Бостанлыкском районе Ташкентской области, пустили автобусы, сообщает министерство транспорта. Автобусы отправляются от станции метро "Машинасозлар" до Чарвака ежедневно по графику, три раза в день. Протяженность маршрута — 75 км, время в пути — 1 час 10 минут.Автобусы отправляются от станции метро Машинасозлар в 7.00, 13.00 и 18.00, обратные рейсы — в 6.00, 11.00 и 16.00.Стоимость поездки 15 000 сумов.Ранее Sputnik сообщал, что Шавкат Мирзиёев проехался на автобусе вместе с пассажирами. Поездка на автобусе прошла в рамках визита в автобусный парк № 7 акционерного общества “Тошшахартрансхизмат”.

узбекистан

чарвакское водохранилище

ташкентская область

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узбекистан чарвакское водохранилище чарвак автобусы рейс расписание станция метро машинасозлар протяженность маршрута 75 км время в пути 1 час 10 минут