https://uz.sputniknews.ru/20230608/v-dnr-zaderjali-ukrainskogo-shpiona--on-raskayalsya-i-zaplakal-35811477.html
В ДНР задержали украинского шпиона — он раскаялся и заплакал
В ДНР задержали украинского шпиона — он раскаялся и заплакал
Агент Службы внешней разведки Украины прибыл в Донецкую народную республику для сбора информации о силовиках и местах дислокации вооруженных сил РФ.
2023-06-08T11:55+0500
2023-06-08T11:55+0500
2023-06-08T11:55+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
днр
фсб россии
безопасность
шпионаж
разведка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/02/32608662_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_40cc4112fe83a4983eea1b5f62cbefaf.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по ДНР задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины, сообщает РИА Новости.По его словам, задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый".УФСБ по ДНР предоставило видеокадры задержания шпиона. На них видно, как диверсанта вытаскивают из стоящего на дороге автомобиля и одевают на него наручники.В свою очередь, задержанный признал свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном.Ранее Sputnik сообщал о подрыве украинскими диверсантами трубопровода с аммиаком в Харьковской области.
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/02/32608662_212:0:1573:1021_1920x0_80_0_0_bf900a9ebfc2bbc7802c71213a6f7c22.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация россии по защите донбасса россия украина днр фсб россии безопасность шпионаж разведка в мире видео
спецоперация россии по защите донбасса россия украина днр фсб россии безопасность шпионаж разведка в мире видео
В ДНР задержали украинского шпиона — он раскаялся и заплакал
Агент Службы внешней разведки Украины прибыл в Донецкую народную республику для сбора информации о силовиках и местах дислокации вооруженных сил РФ.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik
. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по ДНР задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины, сообщает РИА Новости.
"УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР (Службы внешней разведки) Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации", — рассказал сотрудник УФСБ по ДНР.
По его словам, задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый".
"В апреле Михайленко получил задание легендировано въехать на территорию ДНР и получить чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов. В настоящее время в отношении Михайленко приняты необходимые меры процессуального реагирования", — добавил сотрудник.
УФСБ по ДНР предоставило видеокадры задержания шпиона. На них видно, как диверсанта вытаскивают из стоящего на дороге автомобиля и одевают на него наручники.
В свою очередь, задержанный признал свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном.
Ранее Sputnik
сообщал о подрыве украинскими диверсантами трубопровода с аммиаком в Харьковской области.