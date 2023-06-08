https://uz.sputniknews.ru/20230608/v-dnr-zaderjali-ukrainskogo-shpiona--on-raskayalsya-i-zaplakal-35811477.html

В ДНР задержали украинского шпиона — он раскаялся и заплакал

В ДНР задержали украинского шпиона — он раскаялся и заплакал

Агент Службы внешней разведки Украины прибыл в Донецкую народную республику для сбора информации о силовиках и местах дислокации вооруженных сил РФ.

2023-06-08T11:55+0500

2023-06-08T11:55+0500

2023-06-08T11:55+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по ДНР задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины, сообщает РИА Новости.По его словам, задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый".УФСБ по ДНР предоставило видеокадры задержания шпиона. На них видно, как диверсанта вытаскивают из стоящего на дороге автомобиля и одевают на него наручники.В свою очередь, задержанный признал свою вину, заявив, что раскаивается в содеянном.Ранее Sputnik сообщал о подрыве украинскими диверсантами трубопровода с аммиаком в Харьковской области.

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