https://uz.sputniknews.ru/20230607/ukrainskie-diversanty-podorvali-truboprovod-s-ammiakom-v-xarkovskoy-oblasti-35793878.html

Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области

Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области

В результате подрыва аммиакопровода “Тольятти — Одесса” есть пострадавшие среди мирного населения, им оказали помощь.

2023-06-07T18:59+0500

2023-06-07T18:59+0500

2023-06-07T18:59+0500

спецоперация

россия

всу

украина

вооруженные силы

безопасность

министерство обороны россии

аммиак

мария захарова

мид рф

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) подорвала аммиакопровод “Тольятти — Одесса”, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, однако есть пострадавшие среди мирных жителей, которым уже оказана помощь.В оборонном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом, в результате которого аммиакопровод был поврежден и идет “стравливание остатков аммиака с украинской территории”. В свою очередь в МИД РФ назвали единственную сторону, которая не заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".По словам официального представителя МИД России, ремонт аммиакопровода может занять от одного до трех месяцев.Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит остановили 24 февраля 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки, так как аммиак используют в сельскохозяйственной отрасли.

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