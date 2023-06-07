Украинские диверсанты подорвали трубопровод с аммиаком в Харьковской области
© РИА Новости На месте подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области. Кадр видео
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В результате подрыва аммиакопровода “Тольятти — Одесса” есть пострадавшие среди мирного населения, им оказали помощь.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) подорвала аммиакопровод “Тольятти — Одесса”, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.
"Пятого июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса", — заявили в военном ведомстве.
В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, однако есть пострадавшие среди мирных жителей, которым уже оказана помощь.
В оборонном ведомстве назвали произошедшее террористическим актом, в результате которого аммиакопровод был поврежден и идет “стравливание остатков аммиака с украинской территории”.
В свою очередь в МИД РФ назвали единственную сторону, которая не заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".
"Почти сразу после происшествия Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, однако это не означает его готовности возобновить транспортировку аммиака… Мы предпримем усилия для того, чтобы прояснить обстоятельства происшествия. Но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода – это, безусловно, киевский режим", – сказала Мария Захарова на брифинге.
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой.
© Пресс-служба МИД РФ/
По словам официального представителя МИД России, ремонт аммиакопровода может занять от одного до трех месяцев.
"Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. И это, разумеется, при наличии доступа к месту повреждения", – отметила Захарова.
Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит остановили 24 февраля 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки, так как аммиак используют в сельскохозяйственной отрасли.