Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230609/rossiya-voyennyye-unichtojeniye-vsu-tanki-35833751.html
Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
В числе украинской бронетехники, уничтоженной на двух направлениях — 21 танк.
2023-06-09T10:14+0500
2023-06-09T10:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
безопасность
украина
всу
россия
вооружение
военнослужащие
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35834080_0:159:3256:1990_1920x0_80_0_0_aa4e40949e374c650a95990c9b38e09b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, на Запорожском направлении ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу противника.Чехов также сообщил, что при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.По его словам, военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.В заключение он рассказал, что в результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТ-ЛБ (Многоцелевых транспортера легких бронированных), два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ.Напомним, что ранее Sputnik сообщал о том, чем является провал наступления ВСУ для США и НАТО.
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/09/35834080_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_30b3df2a4cbef04fc9e53d245e98b6c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спецоперация безопасность украина всу россия вооружение военнослужащие в мире
спецоперация безопасность украина всу россия вооружение военнослужащие в мире

Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ

10:14 09.06.2023 (обновлено: 10:19 09.06.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа 1-й Танковой армии ЗВО на Сватовском направлении
Боевая работа 1-й Танковой армии ЗВО на Сватовском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В числе украинской бронетехники, уничтоженной на двух направлениях, — 21 танк.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости.

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА (Беспилотных летательных аппарата) типа "Фурия" и два — "Лелека", — отметил офицер.

Кроме того, на Запорожском направлении ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу противника.
Чехов также сообщил, что при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.
По его словам, военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
"Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника", — добавил начальник пресс-центра.
В заключение он рассказал, что в результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТ-ЛБ (Многоцелевых транспортера легких бронированных), два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ.
Напомним, что ранее Sputnik сообщал о том, чем является провал наступления ВСУ для США и НАТО.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0