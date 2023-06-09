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Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
В числе украинской бронетехники, уничтоженной на двух направлениях — 21 танк.
2023-06-09T10:14+0500
2023-06-09T10:14+0500
2023-06-09T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, на Запорожском направлении ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу противника.Чехов также сообщил, что при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.По его словам, военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.В заключение он рассказал, что в результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТ-ЛБ (Многоцелевых транспортера легких бронированных), два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ.Напомним, что ранее Sputnik сообщал о том, чем является провал наступления ВСУ для США и НАТО.
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спецоперация безопасность украина всу россия вооружение военнослужащие в мире
спецоперация безопасность украина всу россия вооружение военнослужащие в мире
Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
10:14 09.06.2023 (обновлено: 10:19 09.06.2023)
В числе украинской бронетехники, уничтоженной на двух направлениях, — 21 танк.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости
.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА (Беспилотных летательных аппарата) типа "Фурия" и два — "Лелека", — отметил офицер.
Кроме того, на Запорожском направлении ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу противника.
Чехов также сообщил, что при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.
По его словам, военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
"Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника", — добавил начальник пресс-центра.
В заключение он рассказал, что в результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТ-ЛБ (Многоцелевых транспортера легких бронированных), два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ.
Напомним, что ранее Sputnik
сообщал о том, чем является провал наступления ВСУ для США и НАТО.