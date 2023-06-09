https://uz.sputniknews.ru/20230609/rossiya-voyennyye-unichtojeniye-vsu-tanki-35833751.html

Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ

Российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ

В числе украинской бронетехники, уничтоженной на двух направлениях — 21 танк.

2023-06-09T10:14+0500

2023-06-09T10:14+0500

2023-06-09T10:19+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" на двух направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, на Запорожском направлении ликвидировали до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу противника.Чехов также сообщил, что при контрбатарейной борьбе военные уничтожили два орудия артиллерии ВСУ в районе Степногорска и минометный расчет в районе Каменского.По его словам, военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.В заключение он рассказал, что в результате грамотных действий расчет орудия под командованием старшего сержанта Посерюгина уничтожил один минометный расчет, два МТ-ЛБ (Многоцелевых транспортера легких бронированных), два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ.Напомним, что ранее Sputnik сообщал о том, чем является провал наступления ВСУ для США и НАТО.

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