https://uz.sputniknews.ru/20230609/shavkat-mirziyoyev-ofitsialnyy-vizit-italiya-prilet-milan-35832499.html
Мирзиёев прилетел в Милан — фото
Мирзиёев прилетел в Милан — фото
Здесь глава Узбекистана встретится с губернатором региона, а также руководителями ведущих итальянских компаний и организаций.
2023-06-09T08:21+0500
2023-06-09T08:21+0500
2023-06-09T08:23+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
италия
рим
милан
самолет
политика
встреча
выставка
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Италии, прибыл из Рима в Милан, сообщает пресс-служба лидера республики.В аэропорту “Мальпенсе” его встретило руководство региона Ломбардия.Сегодня Мирзиёев проведет переговоры с губернатором региона, а также с руководителями ведущих итальянских компаний и организаций.Кроме того, программа визита предусматривает посещение крупнейшей международной выставки текстильного машиностроения “ITMA 2023”.Накануне глава Узбекистана встретился с президентом Италии.
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президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит италия рим милан самолет встреча переговоры выставка политика
президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит италия рим милан самолет встреча переговоры выставка политика
Мирзиёев прилетел в Милан — фото
08:21 09.06.2023 (обновлено: 08:23 09.06.2023)
Здесь глава Узбекистана встретится с губернатором региона, а также руководителями ведущих итальянских компаний и организаций.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik
. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Италии, прибыл из Рима в Милан, сообщает пресс-служба
лидера республики.
В аэропорту “Мальпенсе” его встретило руководство региона Ломбардия.
Сегодня Мирзиёев проведет переговоры с губернатором региона, а также с руководителями ведущих итальянских компаний и организаций.
Кроме того, программа визита предусматривает посещение крупнейшей международной выставки текстильного машиностроения “ITMA 2023”.
Накануне
глава Узбекистана встретился с президентом Италии.