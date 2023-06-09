https://uz.sputniknews.ru/20230609/shavkat-mirziyoyev-ofitsialnyy-vizit-italiya-prilet-milan-35832499.html

Мирзиёев прилетел в Милан — фото

Мирзиёев прилетел в Милан — фото

Здесь глава Узбекистана встретится с губернатором региона, а также руководителями ведущих итальянских компаний и организаций.

2023-06-09T08:21+0500

2023-06-09T08:21+0500

2023-06-09T08:23+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

италия

рим

милан

самолет

политика

встреча

выставка

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев, находящийся с официальным визитом в Италии, прибыл из Рима в Милан, сообщает пресс-служба лидера республики.В аэропорту “Мальпенсе” его встретило руководство региона Ломбардия.Сегодня Мирзиёев проведет переговоры с губернатором региона, а также с руководителями ведущих итальянских компаний и организаций.Кроме того, программа визита предусматривает посещение крупнейшей международной выставки текстильного машиностроения “ITMA 2023”.Накануне глава Узбекистана встретился с президентом Италии.

италия

рим

милан

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