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https://uz.sputniknews.ru/20230609/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-gubernator-lombardiya-italiya-ofitsialnyy-vizit-35856419.html
Мирзиёев встретился с губернатором итальянской Ломбардии — что обсудили
Мирзиёев встретился с губернатором итальянской Ломбардии — что обсудили
В планах — подготовка Программы сотрудничества с Ломбардией, а также проведение в Самарканде совместного инвестиционного форума.
2023-06-09T16:59+0500
2023-06-09T16:59+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
италия
милан
встреча
переговоры
сотрудничество
торговля
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вопросы сотрудничества, в первую очередь в торгово-инвестиционной сфере, обсудили Шавкат Мирзиёев и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ломбардия находится на севере Италии и является одним из самых населенных и крупных регионов. Также это одна из наиболее экономически развитых областей страны. Она формирует 22% всего ВВП Италии, занимая по данному показателю пятое место в Евросоюзе.В 2022 году товарооборот регионов Узбекистана с Ломбардией вырос на 83 %. В апреле 2023 года возобновили авиасообщение между Миланом и Ташкентом.Также налажены прочные партнерские связи с ведущими компаниями региона.Речь шла и о скорейшей подготовке полномасштабной Программы сотрудничества с Ломбардией, проведении в Самарканде совместного инвестиционного форума.Отдельное внимание уделили углублению промышленной кооперации, созданию благоприятных условий для продвижения бизнес-инициатив, реализации проектов ГЧП в здравоохранении, развитию инноваций, расширению культурно-гуманитарных связей, включая проведение взаимных Дней культуры.В свою очередь, Аттилио Фонтана выразил признательность за всестороннюю поддержку проектов и инициатив деловых кругов Ломбардии в Узбекистане, а также готовность всемерно содействовать взаимовыгодному бизнес-партнерству с регионами республики.Встреча прошла в Милане, в рамках официального визита Мирзиёева в Италию.Ранее в Риме прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом этой страны.Также Sputnik сообщал о том, как Шавката Мирзиёева встретили в Италии.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит италия милан встреча переговоры сотрудничество торговля экономика инвестиции политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит италия милан встреча переговоры сотрудничество торговля экономика инвестиции политика

Мирзиёев встретился с губернатором итальянской Ломбардии — что обсудили

16:59 09.06.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной
Встреча Шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В планах — подготовка Программы сотрудничества с Ломбардией, а также проведение в Самарканде совместного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вопросы сотрудничества, в первую очередь в торгово-инвестиционной сфере, обсудили Шавкат Мирзиёев и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Ломбардия находится на севере Италии и является одним из самых населенных и крупных регионов. Также это одна из наиболее экономически развитых областей страны. Она формирует 22% всего ВВП Италии, занимая по данному показателю пятое место в Евросоюзе.
В 2022 году товарооборот регионов Узбекистана с Ломбардией вырос на 83 %. В апреле 2023 года возобновили авиасообщение между Миланом и Ташкентом.
Также налажены прочные партнерские связи с ведущими компаниями региона.
"Президент Узбекистана подчеркнул важность увеличения портфеля совместных торговых и инвестиционных проектов, более широкого привлечения передовых итальянских технологий и знаний в различные отрасли экономики республики", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной
Встреча шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
Встреча Шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла и о скорейшей подготовке полномасштабной Программы сотрудничества с Ломбардией, проведении в Самарканде совместного инвестиционного форума.
Отдельное внимание уделили углублению промышленной кооперации, созданию благоприятных условий для продвижения бизнес-инициатив, реализации проектов ГЧП в здравоохранении, развитию инноваций, расширению культурно-гуманитарных связей, включая проведение взаимных Дней культуры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной
Встреча шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2023
Встреча Шавката Мирзиёева с губернатором Ломбардии Аттилио Фонтаной
© Пресс-служба президента Узбекистана
В свою очередь, Аттилио Фонтана выразил признательность за всестороннюю поддержку проектов и инициатив деловых кругов Ломбардии в Узбекистане, а также готовность всемерно содействовать взаимовыгодному бизнес-партнерству с регионами республики.
Встреча прошла в Милане, в рамках официального визита Мирзиёева в Италию.
Ранее в Риме прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом этой страны.
Также Sputnik сообщал о том, как Шавката Мирзиёева встретили в Италии.
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