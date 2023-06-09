https://uz.sputniknews.ru/20230609/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-gubernator-lombardiya-italiya-ofitsialnyy-vizit-35856419.html

Мирзиёев встретился с губернатором итальянской Ломбардии — что обсудили

Мирзиёев встретился с губернатором итальянской Ломбардии — что обсудили

В планах — подготовка Программы сотрудничества с Ломбардией, а также проведение в Самарканде совместного инвестиционного форума.

2023-06-09T16:59+0500

2023-06-09T16:59+0500

2023-06-09T16:59+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

италия

милан

встреча

переговоры

сотрудничество

торговля

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вопросы сотрудничества, в первую очередь в торгово-инвестиционной сфере, обсудили Шавкат Мирзиёев и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Ломбардия находится на севере Италии и является одним из самых населенных и крупных регионов. Также это одна из наиболее экономически развитых областей страны. Она формирует 22% всего ВВП Италии, занимая по данному показателю пятое место в Евросоюзе.В 2022 году товарооборот регионов Узбекистана с Ломбардией вырос на 83 %. В апреле 2023 года возобновили авиасообщение между Миланом и Ташкентом.Также налажены прочные партнерские связи с ведущими компаниями региона.Речь шла и о скорейшей подготовке полномасштабной Программы сотрудничества с Ломбардией, проведении в Самарканде совместного инвестиционного форума.Отдельное внимание уделили углублению промышленной кооперации, созданию благоприятных условий для продвижения бизнес-инициатив, реализации проектов ГЧП в здравоохранении, развитию инноваций, расширению культурно-гуманитарных связей, включая проведение взаимных Дней культуры.В свою очередь, Аттилио Фонтана выразил признательность за всестороннюю поддержку проектов и инициатив деловых кругов Ломбардии в Узбекистане, а также готовность всемерно содействовать взаимовыгодному бизнес-партнерству с регионами республики.Встреча прошла в Милане, в рамках официального визита Мирзиёева в Италию.Ранее в Риме прошли переговоры Шавката Мирзиёева с президентом этой страны.Также Sputnik сообщал о том, как Шавката Мирзиёева встретили в Италии.

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