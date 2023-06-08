https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-rossiyskie-vuzy-filialy-uvelichenie-senat-35813618.html
В Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов — сенат
В Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов — сенат
В республике к 14 работающим филиалам российских вызов добавят еще 7.
2023-06-08T13:20+0500
2023-06-08T13:20+0500
2023-06-08T13:55+0500
россотрудничество в узбекистане
общество
образование
высшее образование
узбекистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766407_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbb464be19af0e64aa007f6c9045ac8d.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекские власти ожидают открытия еще семи филиалов российских вузов в республике, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Данный вопрос обсуждали в Махачкале на восьмом заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.В рамках встречи участники обсудили создание более благоприятных условий учебы узбекистанцев в российских вузах, а также увеличение выделяемых из госбюджета России квот на обучение.Напомним, в этом году российские вузы планируют выделить 30 тыс. бюджетных мест для абитуриентов из зарубежных стран.В 2022 году в российских университетах и их филиалах обучалось 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20230608/senatory-uzbekistan-rossiya-maxachkala-vstrecha-sotrudnichestvo-turizm-kultura-35813007.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_debae67dd30ee2a4d1f4538c0279a283.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество образование высшее образование узбекистан россия российские вузы в узбекистане российское образование в узбекистане олий мажлис совфед
общество образование высшее образование узбекистан россия российские вузы в узбекистане российское образование в узбекистане олий мажлис совфед
В Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов — сенат
13:20 08.06.2023 (обновлено: 13:55 08.06.2023)
Сейчас в республике работают четырнадцать филиалов российских вузов, к ним планируют добавить еще семь.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Узбекские власти ожидают открытия еще семи филиалов российских вузов в республике, передает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Данный вопрос обсуждали в Махачкале на восьмом заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
"Количество узбекских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации, составляет 46 тыс. человек, в Узбекистане открыто 14 филиалов российских вузов, планируется открытие еще семи", — написано в сообщении по итогам встречи.
В рамках встречи участники обсудили создание более благоприятных условий учебы узбекистанцев в российских вузах, а также увеличение выделяемых из госбюджета России квот на обучение.
Напомним, в этом году российские вузы планируют
выделить 30 тыс. бюджетных мест для абитуриентов из зарубежных стран.
В 2022 году в российских университетах и их филиалах обучалось
53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.