https://uz.sputniknews.ru/20230608/uzbekistan-rossiyskie-vuzy-filialy-uvelichenie-senat-35813618.html

В Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов — сенат

В Узбекистане откроют еще семь филиалов российских вузов — сенат

В республике к 14 работающим филиалам российских вызов добавят еще 7.

2023-06-08T13:20+0500

2023-06-08T13:20+0500

2023-06-08T13:55+0500

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Узбекские власти ожидают открытия еще семи филиалов российских вузов в республике, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Данный вопрос обсуждали в Махачкале на восьмом заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации России и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.В рамках встречи участники обсудили создание более благоприятных условий учебы узбекистанцев в российских вузах, а также увеличение выделяемых из госбюджета России квот на обучение.Напомним, в этом году российские вузы планируют выделить 30 тыс. бюджетных мест для абитуриентов из зарубежных стран.В 2022 году в российских университетах и их филиалах обучалось 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.

https://uz.sputniknews.ru/20230608/senatory-uzbekistan-rossiya-maxachkala-vstrecha-sotrudnichestvo-turizm-kultura-35813007.html

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