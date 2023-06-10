https://uz.sputniknews.ru/20230610/uzbekistantsy-mogut-pouchastvovat-v-onlayn-vstreche-rossiyskogo-vuza-35881498.html

Узбекистанцы могут поучаствовать в онлайн-встрече для магистрантов от российского вуза

Узбекистанцы могут поучаствовать в онлайн-встрече для магистрантов от российского вуза

На встрече студенты из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана поделятся своим опытом обучения на магистратуре в вузе и расскажут о буднях университета.

2023-06-10T16:20+0500

2023-06-10T16:20+0500

2023-06-10T16:20+0500

узбекистан

общество

россия

вуз

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Узбекистанцы, планирующие обучаться в магистратуре, могут принять участие в онлайн-встрече с иностранными студентами, проводимой Удмуртским государственным университетом, сообщает Русский дом в Ташкенте.На встрече студенты из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, обучающиеся на магистерской программе "Инновационный менеджмент в иноязычном образовании" расскажут о своем опыте обучения в магистратуре, о своих профессиональных целях и перспективах, о студенческих буднях в Удмуртском государственном университете.Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, уточняет пресс-служба Русского дома.Напомним, в этом году российское правительство планирует выделить 30 тыс. бюджетных мест для абитуриентов из зарубежных стран. Россотрудничество выделило Узбекистану 800 мест на бесплатное обучение в российских вузах по всем направлениям. В 2022 году в российских университетах и их филиалах обучалось 53 тыс. узбекистанцев.

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