https://uz.sputniknews.ru/20230610/v-uzbekistane-proydet-mejdunarodnaya-ximicheskaya-olimpiada-35877477.html

В Узбекистане пройдет международная химическая олимпиада

В Узбекистане пройдет международная химическая олимпиада

Первая международная олимпиада для школьников имени Абу Райхана Беруни пройдет с 11 по 17 июня в Хиве

2023-06-10T10:27+0500

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узбекистан

хива

общество

образование

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане пройдет первая Международная химическая олимпиада имени Абу Райхана Беруни, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.В интеллектуальном состязании, которое пройдет с 11 по 17 июня в Хиве, примут участие 130 школьников из 15 стран мира. Честь Узбекистана будет защищать команда из 16 учащихся.Оценивать знания участников будут 7 международных судей. Также в рамках олимпиады пройдут мастер-классы от почетных гостей, профессоров-химиков и молодых ученых.Для справки: Абу Райхан Беруни был выдающимся ученым, автором энциклопедических трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и многим другим наукам. Он был первым на Востоке, кто сказал, что Земля может вращаться вокруг Солнца, и определил размер окружности Земли.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане появится новый профильный университет - Green University.

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