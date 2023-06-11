https://uz.sputniknews.ru/20230611/ukraina-plen-rossiya-soldaty-osvobojdenie-minoborony-35889493.html

Из украинского плена вернули 94 российских военных – Минобороны РФ

Из украинского плена вернули 94 российских военных – Минобороны РФ

Из плена вернули еще 94 российских солдат. Сейчас им оказывают помощь.

2023-06-11T21:37+0500

2023-06-11T21:37+0500

2023-06-11T21:37+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Из украинского плена освободили 94 российских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Сейчас освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их перевезут в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации.До этого Москва и Киев обменялись пленными 6 мая. Тогда российской стороне удалось освободить троих своих летчиков.Напомним, в середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

https://uz.sputniknews.ru/20230611/italiya-kiev-zelenskiy-politika-konflikt-35888804.html

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