https://uz.sputniknews.ru/20230612/amerika-jurnalist-seymur-xersh-mneniye-podderjka-spetsoperatsiya-rossiya-35904667.html

Журналист Херш: большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию

Журналист Херш: большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию

При этом, Соединенные Штаты потеряли доверие к себе в большей части планеты в результате своих действий.

2023-06-12T15:26+0500

2023-06-12T15:26+0500

2023-06-12T15:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

в мире

сша

спецоперация

всу

нато

мнение эксперта

журналист

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде".Вместе с тем он выразил уверенность, что США, напротив, "утратили доверие к себе в мире". В качестве примера публицист привел дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, несмотря на угрозы с американской стороны.В том же интервью он предупредил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.Ранее стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины.

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россия украина в мире сша спецоперация всу нато мнение эксперта журналист джо байден