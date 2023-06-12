https://uz.sputniknews.ru/20230612/amerika-jurnalist-seymur-xersh-mneniye-podderjka-spetsoperatsiya-rossiya-35904667.html
Журналист Херш: большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию
Журналист Херш: большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию
При этом, Соединенные Штаты потеряли доверие к себе в большей части планеты в результате своих действий.
2023-06-12T15:26+0500
2023-06-12T15:26+0500
2023-06-12T15:26+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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в мире
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мнение эксперта
журналист
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде".Вместе с тем он выразил уверенность, что США, напротив, "утратили доверие к себе в мире". В качестве примера публицист привел дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, несмотря на угрозы с американской стороны.В том же интервью он предупредил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.Ранее стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины.
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россия украина в мире сша спецоперация всу нато мнение эксперта журналист джо байден
россия украина в мире сша спецоперация всу нато мнение эксперта журналист джо байден
Журналист Херш: большинство населения мира поддерживает российскую спецоперацию
При этом Соединенные Штаты в результате своих действий потеряли доверие к себе в большей части планеты.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Большая часть населения мира поддерживает спецоперацию РФ на Украине, тогда как США, напротив, утратили доверие к себе, заявил известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половина населения Земли поддерживают Россию в ее войне", — сказал Херш комментируя в эфире стартовавшее наступление ВСУ.
По его словам, на фоне введенных с началом СВО санкций "дела в России обстоят не столь хорошо, как прежде".
"Однако представление о том, что она пребывает в отчаянии, попросту неверно", — подчеркнул знаменитый репортер.
Вместе с тем он выразил уверенность, что США, напротив, "утратили доверие к себе в мире". В качестве примера публицист привел дипломатическое сближение Саудовской Аравии и Ирана, несмотря на угрозы с американской стороны.
"Это, по моему мнению, произошло из-за Украины. Саудовская Аравия, к слову, продает четверть своего объема нефти Китаю. Саудовцы немедленно отреагировали, сократив добычу нефти, а Иран в ответ на это повлиял на хуситов, на которых у них имеется сильное влияние в Йемене. В результате мы получили сделку, которой сами никогда не могли получить. Таким образом, нас вытесняют", — признал Херш.
В том же интервью он предупредил, что начавшееся контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.