https://uz.sputniknews.ru/20230612/denis-manturov-minopromtorg-rossiya-risk-obstrel-vsu-xerson-35894351.html
Минпромторг РФ: Мантуров едва не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
Минпромторг РФ: Мантуров едва не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами буквально через несколько минут после отъезда из региона вице-премьера, министра промышленности и торговли России. Он находился в Херсонской области с рабочим визитом и обсуждал помощь населению затопленных территорий.
2023-06-12T08:42+0500
2023-06-12T08:42+0500
2023-06-12T09:20+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находился в Херсонской области в том месте, по которому через несколько минут после его отъезда украинские войска нанесли удар, рассказали в ведомстве.Об этом сообщает РИА Новости.Таким образом, представители ведомства подтвердили ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow.После того, как стало известно о пребывании Мантурова в этом регионе, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера в его следующий приезд.Напомним, что в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Далее начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более 6 тыс. человек.Владимир Путин отметил, что случившееся стало причиной масштабной экологической и гуманитарной катастрофы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, находится в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ.
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спецоперация всу украина россия денис мантуров минпромторг владимир путин в мире
Минпромторг РФ: Мантуров едва не попал под обстрел ВСУ под Херсоном
08:42 12.06.2023 (обновлено: 09:20 12.06.2023)
ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами буквально через несколько минут после отъезда из региона вице-премьера, министра промышленности и торговли России. Он находился в Херсонской области с рабочим визитом и обсуждал помощь населению затопленных территорий.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находился в Херсонской области в том месте, по которому через несколько минут после его отъезда украинские войска нанесли удар, рассказали в ведомстве.
Об этом сообщает РИА Новости.
"… вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — указали в Минпромторге РФ.
Таким образом, представители ведомства подтвердили ранее появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что министр был в том месте, которое ВСУ впоследствии обстреляли британскими ракетами Storm Shadow.
После того, как стало известно о пребывании Мантурова в этом регионе, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера в его следующий приезд.
Напомним, что в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Далее начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более 6 тыс. человек.
Владимир Путин отметил, что случившееся стало причиной масштабной экологической и гуманитарной катастрофы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, находится в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российские военные уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ.