https://uz.sputniknews.ru/20230612/putin-amerika-politika-mnenie-eksperta-35890743.html

Роман про Путина готов к завоеванию Америки

Роман про Путина готов к завоеванию Америки

Роман "Кремлевский волшебник" готовится к выходу в США.

2023-06-12T08:29+0500

2023-06-12T08:29+0500

2023-06-12T09:23+0500

в мире

политика

владимир путин

мнение эксперта

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Но сегодня суть события в том, что готовится его перевод и выход в США, вследствие чего американские книжные критики пришли в волнение. Тем более что речь идет о бестселлере, который сейчас переводится не только на английский, а еще на 30 языков, пишет колумнист РИА Новости. В России как-то было не до этой книги, она у нас засветилась по минимуму — в основном в виде перевода статьи в The New York Times. Ну и давайте посмотрим, что будет, если это произведение выйдет еще и у нас. Картина для нашего читателя получится немного смешная. Потому что то, что становится откровением на Западе, необязательно вызовет уважение в России.Во Франции же, как сейчас в США, речь была о сенсации политической. Перед нами книга, которая — как им кажется — объясняет причины поведения российского президента. Причем объясняет "доброжелательно". А это преступление. Автор, словами Le Monde, "швыряет читателя" в "параноидное и преступное безумие путинской клики", чтобы объяснить таковое изнутри. А изнутри, добавим мы, оно оказывается не безумием, не паранойей и не преступлением. Этого не должно было быть, и еще не должно было случиться вот этого всего: место в топ-5 продаж, приз Французской академии, скандал оттого, что не хватило одного голоса до Гонкуровской премии.Мы говорим о романе. Зачем люди читают романы? Да чтобы было хорошо. Чтобы в голове остались какие-то слова, звуки, запахи, сцены, чтобы этот волшебный мир запомнился какими-то неповторимыми мелочами. Но автор "Кремлевского волшебника" Джулиано да Эмполи вообще-то существо насквозь политическое, был советником итальянских деятелей, остается политологом европейского масштаба. Издал несколько трактатов на политические опять же темы, а потом решил написать первый свой роман.И получилось вот что: есть такой жанр на стыке философии, публицистики и литературы, когда монолог-диалог о ценностях и идеях озвучивает относительно правдоподобный герой или несколько героев. Так писали Вольтер и Руссо, наши Солженицын и Зиновьев. А сегодня оживляжем философии (или издевательством над таковой) успешно занимается замечательный Виктор Пелевин. Ну и кто сказал, что это плохо? Бывают и такие книги.Но опять же для нашего читателя тут все сложно. Для начала "кремлевский волшебник" — это не Путин. Это некто Вадим Баранов, личность чисто вымышленная — советник президента. Потомок аристократического рода, выходец из верхушки брежневской партийной интеллигенции (пока все хорошо, не совсем невозможно), но он вдобавок друг детства Ходорковского, работал на Березовского, общается с Пригожиным, не говоря о своем начальнике Путине. И те ему высказывают всякие мысли, а он учит их жить. Например, насчет того, что не надо себя окружать посредственностями — таковые предают первыми. Ну, наш итальянский автор тут накопил много хороших итальянских мыслей.Ведь в романе это можно. Там все можно. Говорят же всякие слова на страницах Дюма король Франции или первый министр, которые в жизни ничего такого не произносили. Да и сам герой Дюма, д’Артаньян, хотя и был реальным человеком, но жил на эпоху позже и приключения на свою голову имел явно другие.Наконец, да Эмполи был в России всего четыре раза (вряд ли подолгу). Не ожидайте от него глубокого понимания нашей повседневной жизни. Судя по доступным отрывкам, лучшие страницы романа — это про любовь, но и тут все как-то чересчур: прекрасную Ксению у Баранова пытается увести вредный Ходорковский.В общем, здесь политико-философский трактат, в котором умный итальянец с открытым сердцем пытается понять, как мыслит российский президент. И это хорошо. Пусть пытается.Плохо вот что. И с восточного, и с западного направлений через наши границы веками переливались тучи религиозных, философских и политических идей. И никогда не было заметного написанного иностранцем литературного произведения "из русской жизни", такого, чтобы нам не нужно было изображать вежливую улыбку. А вот наоборот было, хоть часто и с участием российских героев.Ну не понимают они нас, таких загадочных. Делятся в лучшем случае на тех, кто честно пытается понять, и тех, кто от самой такой попытки собратьев впадает в злобную истерику. Так и не надо мечтать об этом понимании и бегать за ними в попытках открыть им всю свою загадочную душу.

https://uz.sputniknews.ru/20230611/italiya-kiev-zelenskiy-politika-konflikt-35888804.html

https://uz.sputniknews.ru/20230611/ukraina-plen-rossiya-soldaty-osvobojdenie-minoborony-35889493.html

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в мире политика владимир путин россия мнение эксперта кремлевский волшебник