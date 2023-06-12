https://uz.sputniknews.ru/20230612/tashkentskaya-tes-modernizatsiya-memorandum-italiya-partnery-35896032.html

Кто будет участвовать в модернизации Ташкентской ТЭС

Кто будет участвовать в модернизации Ташкентской ТЭС

АО “Тепловые электрические станции” и итальянское кредитное агентство подписали три крупных соглашения и один меморандум на реализацию 4 крупных проектов.

2023-06-12T10:22+0500

2023-06-12T10:22+0500

2023-06-12T10:22+0500

узбекистан

проект

меморандум

соглашение

италия

ташкентская тэс

модернизация

общество

шавкат мирзиёев

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Документы, согласно которым модернизируют, в том числе Ташкентскую ТЭС, подписали во время бизнес-форума, прошедшего в рамках визита Шавката Мирзиёева в Италию, сообщает пресс-служба АО “Тепловые электрические станции”.Ожидают, что после модернизации Ташкентской ТЭС ее мощность увеличится на 990 МВт.В целом, реализуют 4 крупных проекта общей стоимостью €2 263,3 млн. Помимо модернизации Ташкентской ТЭС, они предусматривают строительство газопоршневых установок и водогрейных котлов в 6-ти районах столицы Узбекистана, сооружение на территории 4-го теплоцентра в Юнусабадском районе 24-х газопоршневых установок мощностью 4,3 МВт каждая и 4-х водогрейных котлов мощностью 130 МВт каждый.Согласно меморандуму, жителей Ташкента обеспечат дополнительной тепловой и электрической энергией за счет установки когенерационных (комбинированных) мощностей в 1-м, 3-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м и 10-м тепловых центрах.Ранее Sputnik сообщал о том, что ЕАБР планирует вложить $21 млн в строительство электростанции в Узбекистане.

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