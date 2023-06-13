https://uz.sputniknews.ru/20230613/tankisty-rossiya-boy-bmp-bredli-unichtojeniye-zaporojye-35925469.html
Танкисты РФ уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" — видео
Танкисты РФ уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" — видео
Российские военнослужащие продемонстрировали свою эффективность в ночных условиях и при встречном бою на Запорожском направлении.
2023-06-13T12:55+0500
2023-06-13T12:55+0500
2023-06-13T12:55+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал командир танковой роты с позывным Суетолог.Об этом сообщает РИА Новости.Также он предоставил видео поражения "Брэдли", запечатленное через тепловизор.Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно- Донецком направлении.В свою очередь, Владимир Путин отметил, что, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.Также Sputnik рассказывал о том, как на запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию.
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спецоперация украина запорожская область всу вооруженные силы безопасность россия нато в мире видео
спецоперация украина запорожская область всу вооруженные силы безопасность россия нато в мире видео
Танкисты РФ уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" — видео
Российские военнослужащие продемонстрировали свою эффективность в ночных условиях и во встречном бою на Запорожском направлении.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал командир танковой роты с позывным Суетолог.
Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на Запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП (боевая машина пехоты) "Брэдли" производства НАТО. Наши экипажи успешно поражают такие цели в ночное время и во встречном бою", — заявил командир.
Также он предоставил видео поражения "Брэдли", запечатленное через тепловизор.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно- Донецком направлении.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.
Также Sputnik
рассказывал о том, как на запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию.