https://uz.sputniknews.ru/20230613/tankisty-rossiya-boy-bmp-bredli-unichtojeniye-zaporojye-35925469.html

Танкисты РФ уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" — видео

Танкисты РФ уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" — видео

Российские военнослужащие продемонстрировали свою эффективность в ночных условиях и при встречном бою на Запорожском направлении.

2023-06-13T12:55+0500

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2023-06-13T12:55+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал командир танковой роты с позывным Суетолог.Об этом сообщает РИА Новости.Также он предоставил видео поражения "Брэдли", запечатленное через тепловизор.Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно- Донецком направлении.В свою очередь, Владимир Путин отметил, что, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.Также Sputnik рассказывал о том, как на запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию.

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