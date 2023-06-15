https://uz.sputniknews.ru/20230615/evropa-uje-ofitsialno-v-shage-ot-krusheniya-promyshlennosti-35996813.html

Европа уже официально в шаге от крушения промышленности

Европа уже официально в шаге от крушения промышленности

То, о чем уже больше года пишут адекватные авторы, над чем яростно и натужно потешались всевозможные русофобы, произошло.

2023-06-15T17:24+0500

2023-06-15T17:24+0500

2023-06-15T17:24+0500

колумнисты

европа

промышленность

германия

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Американский Bloomberg выстрелил дуплетом публикаций, которые подтверждают правильность выкладок, от которых отмахивался европейский политический истеблишмент. Издание приводит выдержки из речи вице-канцлера Германии и по совместительству министра экономики.Выступая на экономическом форуме в немецкой общине Бад-Заров, Роберт Хабек, ничуть не стесняясь и не выбирая слова, говорит, что немецкая промышленность во всем ее разнообразии уже на рубеже этой зимы может либо погрузиться в тяжелейший исторический кризис, либо вообще прекратить свое существование. Если кто-то не верит нашей интерпретации, он волен перейти по ссылке и увидеть все своими собственными глазами.Любой рачительный хозяин, даже не зная русскую народную поговорку, готовит жизненно важные сани летом — а немцы всегда славились своей основательностью в делах.Роберт Хабек, обладающий максимальной полнотой экономической информации государства, утверждает, что причиной обрушения станет российский природный газ — тот самый, от которого столь помпезно и демонстративно отказывался Евросоюз, тешась надеждой на крах экономики, но уже российской. Команда Олафа Шольца в лице вице-канцлера, внезапно проснувшись в тяжком финансово-энергетическом похмелье, бьет в набат и отрабатывает российские нарративы: заменить восточный импорт так и не получилось, а объемов собственных хранилищ категорически не хватает. К тому же никто не знает, сколько будут стоить энергоносители на рубеже конца сентября, традиционно считающегося в Европе пороговой чертой, с которой стартует отопительный сезон.Но и это лишь присказка — сказка впереди.Вторым негативным фактором выступает пресловутое европейское единство, которым проклевали голову всем наивным и доверчивым. Существуют утвержденные нормы поставок природного газа в каждую страну ЕС в долевом соотношении, исходя из размеров экономик и общего потребления. Так вот Хабек прямо говорит, что при уже сложившемся внутреннем дефиците энергоносителей Берлин обязан обеспечить экспорт газа в другие страны на востоке (читай: в Польшу). Другими словами, отобрать, возможно, последние спасительные капли живительной влаги, обрекая собственную промышленность на смерть от жажды, но спасая полудохлую экономику Польши. Которая, кстати, за все время своего существования внутри ЕС получала наибольшие финансовые дотации, то есть и так была захребетницей финансово обильной Германии.Пока публика в зале переваривала услышанное, Роберт Хабек нанес третий, уже нокаутирующий удар.По оценкам всех без исключения специалистов отрасли, Россия в принципе готова продлить и расширить действующие экспортные газовые контракты, но после подрыва трех ниток "Северных потоков" физические возможности прокачки упали кратно, да и новый контракт Москва, понимая текущее безвыходное положение Брюсселя, будет заключать на совершенно иных условиях. При этом даже теоретическую вероятность такого исхода аннулирует участие в схеме Украины. Последняя, как признают западные аналитики, ни на какие переговоры с Россией не пойдет.Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКСПереломить ситуацию не смог и активно продвигаемый на рынок сжиженный газ из США.Немецкий министр упоминает, что строительство единственного регазификационного терминала на севере страны, на которое за прошедший год сподобилось правительство, фактически буксует. Невероятно, но в данном случае Россия ни в чем не виновата. Против выступают местные жители и природоохранные организации, которые уверены, что запуск подобного объекта нанесет вред экологии прибрежной зоны. Весьма иронично, ведь это идеально совпадает с постулатами зеленой повестки, которую так активно продвигал тот же Берлин, а теперь сам уперся лбом в тщательно выстроенную стену.Вторая публикация еще сильнее оттеняет серьезность происходящего, так как в ней немецкие промышленники, в частности представители концерна RWE AG, прикидывают, возможно ли спасти реальный сектор Германии, если использовать подземные газовые хранилища на западе Украины. В настоящий момент собственные ПХГ Старого Света заполнены на 70 процентов, а подземные резервуары во Львовской области — лишь на треть. Если оставшиеся мощности заполнить и затем прокачивать в Словакию, Польшу, Австрию и Германию, это могло бы закрыть как минимум 10-15 процентов потребления.Масштабные маневры ВВС НАТО Air Defender — "сигнал" РоссииПри этом достоянием общественности стала умопомрачительная статистика.Евросоюз за прошедшие полтора года, чтобы избежать паники на рынках и компенсировать якорным потребителям закупки энергоносителей по рекордным ценам, потратил 646 миллиардов евро. Именно в эту сумму оценивает интервенции аналитическое агентство Bruegel. Просто для сравнения: весь военный бюджет нашей страны западные специалисты определяют в размере 65-70 миллиардов долларов, то есть приблизительно в десять раз меньше, чем уже вбухал ЕС, только чтобы удержать свою экономику на плаву.У украинской схемы есть свои несомненные достоинства.Хранилища расположены предельно далеко от линии боевых действий и исторически связаны с близлежащими странами густой паутиной трубных обвязок, потому поставки отсюда действительно могли бы подпереть шатающийся евродом. Проблема, которая ни разу не упоминается в исходной публикации, проста и незначительна. Заполнить украинские ПХГ можно только российским газом, ручей которого стараниями всех участников очередного исторического противостояния все слабее и слабее.В этой связи есть мнение, что Олафу Шольцу и его соратникам нужно к зиме разучить пару отходных молитв. Пригодятся.Цены – ниже, качество – выше: к чему приведет подписание нового договора в СНГ?

германия

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2023

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колумнисты, европа, промышленность, германия