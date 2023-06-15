https://uz.sputniknews.ru/20230615/vsu-ukraina-nayemnik-gibel-poslaniye-zagadka-35989109.html

Убитый на Украине финский наемник оставил загадочное послание — СМИ

Убитый на Украине финский наемник оставил загадочное послание — СМИ

Воевавший на стороне ВСУ иностранный наемник до последнего поддерживал связь с корреспондентом газеты Ilta-Sanomat.

2023-06-15T14:18+0500

2023-06-15T14:18+0500

2023-06-15T14:18+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Воевавший на Украине финский наемник оставил перед гибелью загадочное послание, написал обозреватель крупнейшей финской газеты Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.Об этом сообщает РИА Новости.В статье указано, что финский боец погиб в минувшие выходные. Известно, что ему было меньше 30 лет.Почти весь период боевых действий финн поддерживал контакт с журналистом телерадиокомпании Yle, рассказывая о положении дел.Автор статьи также отметил, что финн рассказывал о непрофессионализме ВСУ."Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову", — писал финский боец.В конце мая глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тыс. человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.Ранее в США рассказали о бездарной атаке ВСУ.

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