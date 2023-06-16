https://uz.sputniknews.ru/20230616/glava-razvedka-ukraina-kirill-budanov-raneniye-kiyev-udar-36015285.html
Главу украинской разведки тяжело ранили во время удара по Киеву
Главу украинской разведки тяжело ранили во время удара по Киеву
Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова. Он находится в Берлине.
2023-06-16T12:44+0500
2023-06-16T12:44+0500
2023-06-16T12:44+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, рассказал сотрудник силовых структур.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, Буданова вытащили из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше. Туда же специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-ой воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США. Запись о полете сохранилась также в данных сервиса Flightaradar и подтверждает слова источника о маршруте этого борта.Кроме того, источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по улице Шарнхорстштрассе, 13. По их словам, есть сведения, что состояние главы ГУР тяжелое.Минобороны РФ 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.Буданов не появляется на публике именно с 29 мая, когда он последний раз выложил в своем Telegram-канале видео, в котором угрожает России скорым ответом на ракетные удары. Пост был в 15.20 мск. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет за Будановым вылетел несколькими часами ранее. Однако из опубликованного видео не понятно, в какое время Буданов его записывал.В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где и в каком состоянии он находится.Ранее стало известно о ранении главкома ВСУ Залужного.
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украина киев берлин разведка всу в мире огнестрельное ранение ракета удар россия
украина киев берлин разведка всу в мире огнестрельное ранение ракета удар россия
Главу украинской разведки тяжело ранили во время удара по Киеву
Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова. Он находится на лечении в Берлине.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был ранен во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, рассказал сотрудник силовых структур.
Об этом сообщает РИА Новости.
"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Буданова вытащили из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше. Туда же специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-ой воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США.
Запись о полете сохранилась также в данных сервиса Flightaradar и подтверждает слова источника о маршруте этого борта.
Кроме того, источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по улице Шарнхорстштрассе, 13. По их словам, есть сведения, что состояние главы ГУР тяжелое.
Минобороны РФ 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.
Буданов не появляется на публике именно с 29 мая, когда он последний раз выложил в своем Telegram-канале видео, в котором угрожает России скорым ответом на ракетные удары. Пост был в 15.20 мск. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет за Будановым вылетел несколькими часами ранее. Однако из опубликованного видео не понятно, в какое время Буданов его записывал.
В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где и в каком состоянии он находится.